La economía argentina volvió a mostrar señales de contracción en febrero. Según informó este jueves el INDEC, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró ese mes una caída del 2,6%. El signo negativo le pone un interrogante a los meses que vienen. ¿Se habrá tocado piso? Luis Caputo pronosticó que vienen los mejores 18 meses. El calendario está en marcha. Cuando se analiza su composición de la actividad y el empleo, aparece un problema más profundo: el crecimiento de los sectores que siguen traccionando para arriba no alcanza a compensar la caída de las actividades que son, además, las que más empleados ocupan.