El crédito a las pymes empieza a colocarse en el centro de las preocupaciones económicas. No solo por el impacto en cadenas intermedias industriales con dificultades debido a la menor actividad y la caída del consumo como también por la morosidad y cadenas de pago erosionadas. En ese contexto, también las prioridades políticas empiezan a tallar. En ese marco, tanto el Banco Nación como el Banco Provincia de Buenos Aires se aprestan a anunciar líneas de crédito focalizadas en el sector pyme. Desde el lado del Nación, sin perder de vista la agenda política que podría acortarse si prospera la eliminación de las PASO, la entidad fue instruida para que comience a bajar tasas de créditos a pymes desde el actual 25% a debajo del 20% para capital de trabajo, a 12 meses de plazo. En principio, habría un cupo de $ 500 millones. “La recuperación económica se recuesta en el crédito subsidiado del BNA como uno de sus pilares. Aunque el subsidio es tácito, no es que el Estado nacional aporta algo”, revela una fuente al tanto de la instrumentación de la línea de crédito oficial. Durante la gestión de Matías Kulfas en Producción, la Sepyme financiaba bonificaciones de tasa a través del Nación, contrastan: “No es este el caso ya que el costo o la pérdida le impactará de lleno en el Estado de Resultados del Banco. Fondeo hay de sobra, tiene mucha liquidez el Nación”, advierte. Ya el 6 de abril, el BNA presentó un producto dirigido a Capital de Trabajo con una tasa del 25% TNA, a 12 meses, lo que implicó una importante rebaja respecto de la oferta anterior, e incluyó préstamos nuevos como la posibilidad de refinanciar pasivos existentes. Además, anunció una línea de descuento de cheques a 30 días, con una tasa del 23% TNA, reduciendo el costo respecto al 28% previo, con un cupo máximo de $ 1 billón en ambas opciones. Esta iniciativa se inscribe en la tendencia de reducción de tasas en distintos segmentos del mercado, impulsada por la mayor demanda de instrumentos en pesos y la estabilidad cambiaria. “Evoluciona positivamente con buena respuesta de los clientes”, detallaron en el Nación, al ser consultados por El Cronista. A la vez, el Banco Provincia anunció una nueva reducción en las tasas de interés de sus líneas de préstamos destinados a ese segmento. Se trata de las líneas RePyME, que buscan “seguir acompañando a las pequeñas y medianas empresas en el sostenimiento y desarrollo de sus actividades productivas”, dijo la entidad pública bonaerense. La baja alcanza a los créditos de capital de trabajo, descuento de cheques e inversión, y suma además una nueva opción de financiamiento a tasa variable para Capital de Trabajo. Además de la modalidad vigente a tasa fija y plazo único de 12 meses, cuya tasa también bajó de desde 40% a desde 38% TNAV, el Banco incorporó una nueva alternativa a tasa variable, con plazo único de 24 meses. Esta modalidad contempla una tasa que varía en función de la Tasa TAMAR Bancos Privados en pesos Promedio cinco días Corregida Sin Remunerar, con un spread mínimo de ocho puntos anuales. Para los cheques físicos, la tasa se redujo de desde 36% a desde 34%, mientras que en el descuento de eCheq la baja pasó de desde 36% a desde 29 por ciento. “Venimos transitando un sendero de baja de tasas. Hoy el principal desafío no está tanto en el nivel de las tasas, sino en los criterios de calificación crediticia para que más pymes accedan al crédito”, opinan en otra entidad del sistema. “Veremos a quienes les dan: si a clientes con mora, encantados de que nos cancelen deuda”, agrega. “La medida tiene un claro sesgo electoral, pero la recuperación económica se recuesta en el crédito subsidiado del BNA como uno de sus pilares. Aunque el subsidio es tácito, no es que el Estado nacional aporta algo”, revela una fuente al tanto de las negociaciones. Rememora que, en la época de Matías Kulfas, la Sepyme hacía bonificaciones de tasa. Por ejemplo, la tasa que cobraba el Banco era 10%, pero había un porcentaje que lo ponía la Sepyme: “No es el caso de ahora, ya que el costo o la pérdida le impacta de lleno al Estado de Resultados del Banco. Fondeo hay de sobra, tiene mucha liquidez el Nación”, advierte. El 6 de abril pasado, el BNA presentó un producto dirigido a Capital de Trabajo con una tasa del 25% TNA, a 12 meses, lo que implicó una importante rebaja respecto de la oferta anterior, e incluye tanto préstamos nuevos como la posibilidad de refinanciar pasivos existentes, lo que permite mejorar la estructura financiera de las empresas. Además, anunció una línea de descuento de cheques a 30 días, con una tasa del 23% TNA, reduciendo el costo respecto al 28% previo. El tema es que el cupo máximo fue de $ 1 billón en ambas opciones, en estas nuevas herramientas que apuntaron a potenciar la inversión, el crecimiento y la capacidad productiva de ese segmento. Esta iniciativa se inscribe en la tendencia de reducción de tasas en distintos segmentos del mercado, impulsada por la mayor demanda de instrumentos en pesos y la estabilidad cambiaria. “Evoluciona positivamente con buena respuesta de los clientes”, detallaron en el Nación, al ser consultados por este diario. A su vez, el Banco Provincia anunció una nueva reducción en las tasas de interés de sus líneas. La baja alcanza a los créditos de capital de trabajo, descuento de cheques e inversión, y suma además una nueva opción de financiamiento a tasa variable para Capital de Trabajo a través de homebanking. Para los cheques físicos, la tasa se redujo de desde 36% a desde 34%, mientras que en el descuento de eCheq la baja pasó de desde 36% a desde 29%. “De arranque me gusta ver que la banca acompañe. No dan los números. No paga la mora. Veremos a quienes les dan. Si es a clientes con mora encantados de que nos cancelen deuda. Antes que prestar a esas tasas (que además tienen ingresos brutos) es preferible comprar títulos o achicar balance”, revela el CEO de uno de los principales bancos privados. “Venimos transitando un sendero de baja de tasas. Hoy el principal desafío no está tanto en el nivel de las tasas, sino en los criterios de calificación crediticia para que más pymes accedan al crédito”, dicen.