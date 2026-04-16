Los conductores cuyos vehículos tengan patente terminada en 4 deberán completar la Verificación Técnica Vehicular (VTV) antes de que termine abril para evitar multas y sanciones desde mayo. El cronograma oficial de 2026 mantiene el sistema de vencimientos según el último número de la patente. De esta manera, abril corresponde a los autos y motos con dominio finalizado en 4, mientras que en mayo será el turno de los vehículos terminados en 5. Durante abril, están obligados a realizar la VTV los vehículos con patente terminada en 4. Quienes no hagan el trámite antes del 30 de abril pasarán a circular con la verificación vencida y podrán recibir multas en controles de tránsito. El esquema oficial para el resto del año queda organizado de la siguiente manera: En la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia rige el mismo criterio de vencimiento mensual por patente, aunque pueden variar los valores y requisitos para obtener turnos. La VTV deja de estar vigente inmediatamente después de la fecha de vencimiento indicada en la oblea y en el certificado. No existe un período de gracia, por lo que cualquier control policial puede derivar en una multa o incluso en la retención del vehículo en algunos casos. Además, circular sin la VTV al día puede generar complicaciones con la cobertura del seguro ante un siniestro y con la renovación de documentación vinculada al vehículo. Hay algunos vehículos que están exceptuados de realizar el trámite o de pagar la tarifa completa. Entre ellos se encuentran los autos cero kilómetro durante sus primeros cuatro años o hasta alcanzar los 60.000 kilómetros, así como las motos nuevas durante el primer año. También existen beneficios para jubilados, pensionados y personas con discapacidad, dependiendo de la jurisdicción y del valor fiscal del vehículo. En algunos casos la exención es total y en otros se aplica un descuento. Para reservar un turno, los conductores deben ingresar al sitio oficial de VTV de su jurisdicción, completar los datos del vehículo, elegir una planta verificadora y seleccionar día y horario. En la Provincia de Buenos Aires también existe un simulador para consultar la fecha de vencimiento según patente y antigüedad del vehículo