Llevar comida casera al trabajo, a la facultad o de viaje se volvió una costumbre cada vez más extendida. Ahorrar, comer mejor y tener mayor control sobre lo que consumimos son algunos de los motivos. Sin embargo, no todos los envases son iguales y, según distintos especialistas, el material del recipiente puede influir en la seguridad de los alimentos. Durante años, los tuppers de plástico fueron la opción más común por su bajo costo y ligereza. No obstante, su uso prolongado y, sobre todo, el contacto con el calor, abrió un debate sobre sus posibles riesgos para la salud. De acuerdo con diversos expertos, el principal inconveniente del plástico es la migración química: con el paso del tiempo, y especialmente cuando se calientan alimentos en microondas, ciertas sustancias del envase pueden transferirse a la comida. Este riesgo aumenta cuando los recipientes presentan rayaduras, grietas, manchas persistentes o malos olores, señales claras de desgaste que indican que el material ya no está en condiciones óptimas de uso. Además, algunos plásticos pueden contener compuestos como el bisfenol, relacionados con alteraciones del sistema endocrino según especialistas en nutrición, lo que reforzó la recomendación de limitar su uso para alimentos calientes. Por este motivo, los expertos coinciden en que el plástico debería utilizarse solo para transportar comida fría y no para recalentar ni almacenar preparaciones calientes. Frente a este escenario, cada vez más personas optan por recipientes fabricados en materiales más estables y duraderos. El acero inoxidable aparece como una de las alternativas mejor valoradas, ya que no absorbe olores ni sabores y no libera sustancias al entrar en contacto con los alimentos. En ese contexto, productos como la lunchera de acero inoxidable Hudson en color crema ganan protagonismo por su funcionalidad. Gracias a su doble aislación, permite mantener comidas calientes o frías por más tiempo, algo clave para quienes pasan varias horas fuera de casa. A esto se suma su tapón hermético antiderrames, el soporte con cuchara integrada y una cuchara plegable de acero inoxidable, pensada para resolver comidas completas sin depender de cubiertos descartables. Además del aspecto sanitario, el diseño también juega un rol importante. A diferencia de los envases plásticos tradicionales, este tipo de luncheras combina resistencia con una estética cuidada, pensada para el uso cotidiano en la oficina, la facultad o durante viajes.