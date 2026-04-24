No tener la VTV al día puede salir muy caro en la provincia de Buenos Aires. Las multas que se aplican por circular sin la Verificación Técnica Vehicular, junto con otras infracciones graves, pueden alcanzar hasta $ 1.896.000 en mayo de 2026, según los valores actualizados. En este sentido, circular sin la Verificación Técnica Vehicular es considerada una falta grave, ya que pone en riesgo la seguridad vial. Por su parte, este trámite es obligatorio y garantiza que el vehículo esté en condiciones adecuadas para transitar, evitando fallas mecánicas que puedan provocar accidentes. En la provincia de Buenos Aires, las sanciones se calculan en Unidades Fijas (UF), cuyo valor se actualiza periódicamente. Por eso, las multas aplicadas en abril impactarán en mayo con montos elevados, especialmente en infracciones vinculadas a la seguridad. Además de no tener la VTV vigente, otras conductas como manejar con alcohol en sangre, exceder la velocidad o circular en contramano también pueden derivar en sanciones más elevadas. Todas estas faltas son consideradas de riesgo tanto para el conductor como para terceros. Las infracciones más comunes pueden implicar sanciones económicas importantes, dependiendo de su gravedad: El sistema de scoring establece que cada conductor tiene 20 puntos en su licencia, que se van descontando según las faltas cometidas. Si se llega a cero, la licencia puede ser suspendida. En tanto, es importante conocer cuántos puntos descuenta cada infracción: