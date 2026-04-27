Esta semana el ministro Caputo volverá a licitar títulos de deuda en dólares con vencimiento durante y después de la actual gestión de Javier Milei. Así como el riesgo país mide la sobretasa que paga la Argentina por encima de la de los Estados Unidos, se puede empezar a palpar de la misma manera una nueva medición: el Riesgo Político 2027. Con la creciente liquidez que van teniendo los Bonares 2027 y 2028, más transparentes serán los rendimientos diarios y las variaciones de estos papeles. En la actualidad la diferencia entre los rendimientos ronda los 350 puntos básicos: el primero rinde 5% anual en dólares y el segundo 8,5%. La enorme diferencia pasa por las dudas que plantean los comicios presidenciales. Un clásico. ¿Qué puede pasar a futuro con el “Riesgo Político 2027”? Puede ampliarse esos 350 puntos en la medida en que el mercado perciba que hay buenas probabilidades que retorne el populismo a la Argentina tras el actual mandato de Javier Milei. En la memoria de los inversores aún está fresco lo ocurrido tras las PASO del 2019 cuando ganó Alberto Fernandez, se derrumbaron los mercados y subieron los rendimientos de toda la deuda argentina y por ende el riesgo país. Pero el Riesgo Político puede bajar y reducirse a un valor mínimo en la medida en que ocurran dos escenarios. En primer lugar, que crezcan las chances de que Javier Milei sea reelecto en las presidenciales. Pero también puede bajar porque en la oposición no figuren candidatos populistas sino un candidato pro mercado, que mantenga las reformas ya realizadas por la actual gestión. Sería un cambio tan tarscendental como histórico: el fin del populismo en el país.