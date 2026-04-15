El Gobierno nacional avanzó con cambios en la Verificación Técnica Vehicular con el objetivo de simplificar trámites y reducir costos para los conductores. La medida quedó oficializada a través del Decreto 139/2026 y modifica los plazos de control según la antigüedad del vehículo. Uno de los puntos más relevantes impacta directamente en los autos 0 km, que ahora tendrán un nuevo calendario para realizar la Verificación Técnica Vehicular. Con la nueva reglamentación para la VTV, los vehículos nuevos ya no deberán realizar la verificación en los primeros años de uso. A partir de ahora, los autos 0 km deberán cumplir con la primera VTV a los cinco años desde el patentamiento. Además, el esquema queda definido de la siguiente manera: Antes de la nueva reglamentación, la Verificación Técnica Vehicular se aplicaba con criterios distintos según la jurisdicción en la que los automóviles se encuentren radicados. En la Ciudad de Buenos Aires, la exigencia combina antigüedad y kilometraje. La revisión es obligatoria cuando el vehículo supera los 3 años o alcanza los 60.000 kilómetros. A su vez, existe una extensión posible si al finalizar ese período el auto no supera los 80.000 km, se puede postergar el control. En la Provincia de Buenos Aires, el criterio es más simple y se basa únicamente en la antigüedad. Los autos 0 km deben realizar la primera verificación a los 2 años, y luego la inspección pasa a ser obligatoria todos los años para los vehículos más antiguos. En abril de 2026, la Verificación Técnica Vehicular no solo mantiene el esquema de exenciones, sino también valores actualizados que varían según la jurisdicción. Precios vigentes en abril 2026: Exentos del pago: Precios vigentes en abril 2026: Exentos del pago: