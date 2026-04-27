Después de varios años con departamentos que pasaban más de un año publicados sin cerrar operación, el mercado inmobiliario porteño empezó a mostras señales de cambio. En la Ciudad de Buenos Aires, el tiempo promedio de venta bajó de 425 días -casi 14 meses, más de un año- a 263 días -algo más de ocho meses- en dos años. Según datos del Instituto de Estadística y Censos porteño (Idecba), las unidades de cuatro ambientes tardan en promedio 255 días en venderse, y son las que más rápido encuentran comprador. Detrás aparecen los monoambientes, con 256 días. Luego se ubican los tres ambientes, con 262 días, y los de dos ambientes, con 269 días. El dato muestra un cambio frente a los últimos años, cuando la sobreoferta, la falta de crédito y la distancia entre lo que pedían los vendedores y lo que estaba dispuesto a pagar el comprador estiraban los plazos de cierre. En el otro extremo aparecen los departamentos de cinco ambientes o más, que hoy son los que más tardan en venderse. Según el relevamiento, se necesitan 316 días en promedio para cerrar una operación, algo más de diez meses. En general, son propiedades con valores más altos y con una demanda más reducida que la de las unidades chicas y medianas, que suelen tener mayor rotación dentro del mercado. A eso se suma que muchas de estas unidades están ubicadas en barrios como Palermo, Belgrano, Núñez o Recoleta, donde los precios son más elevados y las operaciones suelen requerir más tiempo para concretarse. Si se compara con el primer trimestre de 2024, los inmuebles que más achicaron sus tiempos de venta fueron los monoambientes. Hoy tardan 173 días menos en venderse que hace dos años. Después aparecen los departamentos de dos ambientes, que muestran una mejora de 171 días frente al inicio del período analizado. Son unidades muy buscadas para primera vivienda y para inversión. Más atrás se ubican las unidades de tres ambientes, con una reducción de 156 días, mientras que los departamentos de cuatro ambientes bajaron sus tiempos en 143 días. Los precios en la Ciudad siguen subiendo, pero con menos fuerza que el año pasado. Según Zonaprop, el valor medio de publicación de los departamentos se ubicó en u$s 2459 por m2 en marzo. En el primer trimestre acumuló una suba del 0,4%, por debajo del 3,1% registrado en el mismo período de 2025. Las diferencias entre barrios se mantienen. Puerto Madero continúa como la zona más cara de la Ciudad, con valores en torno a u$s 6148 por m2. También aparecen entre los más altos Núñez, con u$s 3403, y Palermo, con u$s 3390. En el otro extremo, Lugano se mantiene entre los más accesibles, con precios alrededor de u$s 1090 por m2. También se ubican Nueva Pompeya, en torno a u$s 1484, y La Boca, cerca de u$s 1575. En el último año, algunos barrios del Noroeste y Oeste mostraron subas, mientras que en zonas como Constitución, San Nicolás y Lugano se registraron bajas.