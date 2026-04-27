El Gobierno Nacional lanzó un nuevo programa destinado a acelerar la transformación digital de las pequeñas y medianas empresas mediante financiamiento para la incorporación de tecnologías avanzadas y herramientas de la Industria 4.0. Se trata del Programa Kit 4.0, oficializado a través de la Resolución 8/2026 publicada este lunes en el Boletín Oficial por la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Economía. Mediante un esquema de cofinanciamiento articulado a través del Fondo Fiduciario para la Promoción de la Economía del Conocimiento (FONPEC), el Estado busca incentivar la adquisición e implementación de soluciones tecnológicas estandarizadas vinculadas a la Industria 4.0. De este modo, el programa funciona como nexo entre dos actores: las PyMEs, que buscan mejorar su desempeño operativo, y las empresas de la Economía del Conocimiento, que ofrecen soluciones tecnológicas para acompañar ese proceso. Según la normativa, el objetivo es mejorar la productividad, calidad y sostenibilidad de las pymes, en línea con estándares internacionales, mediante mecanismos “simples, ágiles y masivos”. Según se informó de manera oficial, con esta propuesta “se promueve el vínculo directo entre la demanda productiva y la oferta tecnológica”. El objetivo del KIT 4.0 es desarrollar o fortalecer las capacidades de las empresas para integrarse de manera más eficiente en cadenas de valor y acceder a nuevas oportunidades de negocio. Para esto, las PyMEs podrán seleccionar el “kit” y el proveedor en condiciones de ofrecer ese servicio. Esta iniciativa propone un enfoque práctico para la transformación tecnológica, que permite implementar soluciones de hardware y software, con un uso eficiente de los recursos. La oferta del programa incluye "Kits Básicos" para construir la base digital de la planta, “Kits de Gestión” para integrar la información operativa y de negocio, y “Kits Avanzados” que incorporan tecnologías 4.0 de mayor sofisticación, permitiendo a cada empresa avanzar según su punto de partida y sus objetivos. La normativa establece que podrán participar pymes industriales y actividades vinculadas a procesos productivos, principalmente aquellas encuadradas en el sector manufacturero. También se incluyen servicios asociados a la producción, como medición, ensayo o certificación de procesos, y otras actividades que la autoridad de aplicación considere estratégicas para el desarrollo industrial. El objetivo es reducir las brechas de digitalización detectadas en el entramado productivo, donde muchas empresas aún enfrentan limitaciones tecnológicas y dificultades para financiar inversiones. El proyecto se financiará a través del FONPEC, un fondo fiduciario diseñado para potenciar la economía del conocimiento y la competitividad industrial. Mediante un esquema de cofinanciamiento, el Estado facilitará a las PyMEs el acceso a servicios tecnológicos y soluciones estandarizadas de innovación productiva. En este caso, el beneficio actúa como un incentivo directo: el crédito se acreditará en la cuenta tributaria ARCA del proveedor una vez verificado el cumplimiento y la ejecución efectiva del proyecto. Esta estrategia no solo busca modernizar la base productiva, sino también dinamizar la oferta de las empresas del Sector de Economía del Conocimiento, potenciando el ecosistema de innovación local mediante procesos ágiles, transparentes y masivos. La Subsecretaría de Industria y Economía del Conocimiento será la encargada de supervisar la implementación de estos beneficios tecnológicos y tributarios. El programa se define con metas claras orientadas a la competitividad y la innovación: