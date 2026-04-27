En un mundo que busca desesperadamente fuentes de energía limpia y constante, científicos y empresas japonesas han revivido una idea futurista que parece sacada de la ciencia ficción: el “Luna Ring”, un gigantesco anillo de paneles solares que rodearía el ecuador lunar para generar y transmitir electricidad inagotable a la Tierra. Propuesto originalmente en 2013 por la constructora Shimizu Corporation, este megaproyecto de 11.000 kilómetros de longitud promete revolucionar la matriz energética global, aprovechando las condiciones únicas de la Luna. El origen del Luna Ring se remonta al desastre nuclear de Fukushima en 2011, tras el terremoto y tsunami de Tohoku, que generó una fuerte oposición pública a la energía atómica en Japón, un país históricamente dependiente de ella. Shimizu Corporation, una firma especializada en megaobras de ingeniería, presentó el concepto como una alternativa limpia y sostenible, estimando que podría iniciar su construcción tan pronto como en 2035. No se trata de científicos independientes, sino de ingenieros visionarios de esta empresa, liderados por figuras como el presidente Tetsuji Yoshida, quien lo defiende como un plan a largo plazo con inversión sostenida en investigación. El respaldo formal es limitado hasta ahora: Shimizu lo impulsa como un proyecto conceptual propio, sin avales directos de agencias como JAXA (la NASA japonesa) o NASA, aunque encaja en discusiones globales sobre energía solar espacial. Recientemente, el tema ha ganado tracción mediática y se valora su potencial pese a la falta de financiamiento concreto. Shimizu propone automatización total con robots telecontrolados desde la Tierra, usando regolito lunar (arena) para fabricar concreto y paneles in situ, minimizando lanzamientos costosos. La magia del Luna Ring radica en la física lunar: sin atmósfera, nubes ni rotación rápida que cause noches prolongadas en el ecuador, los paneles captarían hasta cinco veces más energía solar que en la Tierra, produciendo de forma continua porque siempre la mitad del anillo estaría iluminada. La electricidad se convertiría en microondas o láseres, transmitidos a estaciones receptoras terrestres en la cara visible de la Luna, permitiendo suministro 24/7 sin interrupciones climáticas. Shimizu calcula que podría acabar con combustibles fósiles, ofreciendo “energía infinita” para una demanda global creciente. Sin embargo, los desafíos son colosales. La escala —un anillo de 400 km de ancho y 11.000 km de circunferencia— exige avances en robótica extrema, transmisión inalámbrica a 384.000 km de distancia y explotación de recursos lunares, con costos iniciales astronómicos. Expertos cuestionan su viabilidad económica y técnica, viéndolo más como inspiración para proyectos menores de energía espacial que como realidad inmediata. Aun así, en un contexto de crisis climática y avances como Artemis de NASA, el Luna Ring posiciona a Japón como líder en innovación energética orbital. Si el megaproyecto se materializa, podría iluminar el futuro de la humanidad con sol lunar eterno, transformando la energía en un bien verdaderamente infinito.