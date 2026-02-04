La concentración de la riqueza continúa siendo un desafío estructural para el desarrollo social y económico en el mundo, y América Latina no es la excepción. A comienzos de 2026, esta desigualdad se evidencia especialmente en Brasil, México, Colombia y Chile, países donde un grupo reducido de individuos domina una porción significativa de los recursos financieros. El año 2025 marcó un récord histórico con 3.028 multimillonarios en 78 países, con una riqueza combinada de u$s 16,1 billones. En este escenario global, América Latina y el Caribe aportaron 10 figuras destacadas, cuyas fortunas se posicionan entre las más influyentes de la región. El ranking 2025 de Forbes volvió a confirmar lo que ya es tendencia: Carlos Slim Helú es el hombre más rico de América Latina. El empresario mexicano, al frente del conglomerado Grupo Carso, elevó su patrimonio desde los u$s 94.200 millones en 2025 hasta superar los u$s 100.000 millones en 2026. Según el Bloomberg Billionaires Index, Slim posee un patrimonio estimado de u$s 116.000 millones, con una ganancia anual de u$s 5.280 millones al 26 de enero, ubicándose ahora en el puesto 16 a nivel mundial. Entre las grandes fortunas latinoamericanas destaca una sola mujer: Iris Fontbona, líder del conglomerado chileno Grupo Luksic. Su nombre se hizo visible en 2005, cuando asumió el control de los negocios familiares tras la muerte de su esposo, Andrónico Luksic. Desde entonces, su gestión la convirtió en una de las figuras económicas más influyentes del continente. El corazón del emporio es Antofagasta Minerals, una de las principales productoras de cobre del mundo y responsable del 70% del negocio. A esto se suma la diversificación liderada por Fontbona a través de Quiñenco, con inversiones en finanzas, transporte marítimo y consumo masivo. También controla el 84% de Plava Laguna, una cadena hotelera de lujo en Croacia que se convirtió en uno de los activos más valiosos del grupo. Aunque delegó la gestión operativa en sus hijos, Fontbona sigue participando de las decisiones estratégicas y forma parte de los directorios del holding. El ranking regional reúne a figuras de sectores como telecomunicaciones, minería, e‑commerce, finanzas y tecnología. Estas son las mayores fortunas, según datos de Bloomberg: