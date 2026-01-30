Este país es considerado el más seguro de Latinoamérica, según uno de los rankings internacionales más reconocidos en materia de paz y seguridad. El Índice de Paz Global 2025 volvió a medir los niveles de violencia, estabilidad y seguridad en el mundo dejando un signo para la región y en particular para Argentina.

El informe, elaborado por el Institute for Economics & Peace, evalúa a 163 países a partir de múltiples variables y define cuáles son los territorios más tranquilos del planeta. En ese contexto, el ranking de países más seguros de América Latina volvió a ubicar al país argentino en un lugar destacado, por encima de varias economías regionales.

El Índice de Paz Global 2025 analiza factores como la criminalidad, los conflictos internos, la militarización y la estabilidad política, lo que permite establecer comparaciones tanto a nivel global como regional. En esta edición, los resultados reflejaron cambios relevantes dentro de América Latina.

¿Qué país lidera el ranking de seguridad en América Latina?

Según el informe 2025, Argentina es el país más seguro de América Latina , posicionándose en el primer lugar regional en materia de paz y seguridad. Este resultado ubicó al territorio nacional por encima de países como Uruguay, Costa Rica y Chile, que históricamente suelen aparecer bien posicionados en este tipo de mediciones.

Argentina fue elegido por un ranking internacional como el país más seguro de la región.

El estudio destacó que Argentina registró una mejora del 3,8% en su nivel de pacificación durante el último año, un avance que resultó clave para encabezar el ranking regional y consolidarse como el país más pacífico de América del Sur en 2025.

A nivel global, el ranking volvió a ser liderado por Islandia, que se mantiene como el país más seguro del mundo. Sin embargo, dentro del mapa latinoamericano, Argentina fue la que logró el mejor desempeño general en los indicadores evaluados.

Seguridad en América Latina: cómo quedó el ranking regional

Con estos resultados, Argentina ocupa el primer lugar en América Latina y se ubica además entre los países mejor posicionados a nivel mundial en términos de seguridad. Detrás aparecen Uruguay y Costa Rica, mientras que Chile completa el grupo de las naciones con mejores indicadores en la región.

Más abajo en el ranking regional se encuentran países como Brasil, México y Colombia, que continúan enfrentando mayores desafíos vinculados a la violencia, el crimen organizado y los conflictos internos, de acuerdo con el informe.

¿Por qué Argentina es el país más seguro de la región?

El liderazgo argentino se explica por su desempeño positivo en áreas clave como criminalidad, conflictos internos y percepción de seguridad, donde mantiene una ventaja clara frente a otros países latinoamericanos.

El informe también subraya avances en los dominios de Seguridad y Protección y Militarización, con mejoras en la estabilidad política y una menor intensidad de episodios de violencia interna durante el período analizado.

Argentina quedó posicionado entre los países más seguros del mundo.

Para elaborar el Índice de Paz Global, el Institute for Economics & Peace utiliza 23 indicadores, entre los que se incluyen los niveles de homicidios, la presencia de conflictos internos y externos, el grado de militarización, la estabilidad institucional y las relaciones con países vecinos.

La combinación de estas variables permite establecer un ranking comparativo que se actualiza cada año y que, en su edición 2025, volvió a mostrar a Argentina como el país más seguro de América Latina, en un contexto regional marcado por fuertes contrastes en materia de seguridad.