En el informe más reciente del Global Firepower Index de 2026, España ocupa la 18.ª posición entre 145 países evaluados, con un PowerIndex de 0,3247. Este indicador sintetiza diversos aspectos de la capacidad militar, incluyendo los recursos terrestres, aéreos y navales, así como la logística y la solidez financiera de cada país. Este lugar en la clasificación pone de manifiesto la continuidad en el proceso de modernización y refuerzo de las Fuerzas Armadas españolas, fruto de años de inversión en equipamiento, formación y planificación estratégica. El Global Firepower Index analiza más de 60 variables cuantitativas para establecer su ranking, abarcando desde el número de efectivos y los medios aéreos y navales hasta el presupuesto de defensa, la infraestructura logística y la estructura financiera. En la edición de 2026, España mantiene un PowerIndex de 0,3247, situándose en niveles similares a países como Irán e Israel y superando a otros como Australia, Egipto o Ucrania en la clasificación global. El ascenso del Ejército español en el ranking se fundamenta en un proceso continuo de modernización de equipamiento militar, la adquisición de plataformas tecnológicas avanzadas y la actualización de estructuras obsoletas. Además, el presupuesto de defensa ha experimentado incrementos ininterrumpidos en los años recientes, lo que ha posibilitado mayores inversiones en sistemas de armamento, capacitación y tecnología operativa, alineándose con los compromisos de España en el marco de la OTAN. De igual manera, la activa participación de España en misiones internacionales de paz y seguridad, bajo el auspicio de organizaciones como la OTAN y la ONU, ha robustecido la experiencia y reputación de sus Fuerzas Armadas en el escenario global. Estas misiones no solo facilitan la estabilidad internacional, sino que también optimizan la interoperabilidad y la preparación de las tropas españolas. En el contexto europeo del ranking Global Firepower, el Ejército español se posiciona detrás de potencias como Francia y el Reino Unido, que ocupan lugares con mayor capacidad de despliegue y recursos. Al mismo tiempo, se mantiene competitivo frente a Alemania y otras naciones de la Unión Europea. A nivel mundial, Estados Unidos lidera la clasificación, seguido de Rusia y China en el top 3, con India y Corea del Sur también entre las principales fuerzas militares a nivel global. En el contexto latinoamericano del Global Firepower Index 2026, Brasil se consolida como la principal potencia militar de la región, ocupando el puesto 11 a nivel mundial, lo que reafirma su posición superior sobre otras fuerzas regionales gracias a una combinación de tamaño de sus fuerzas armadas, capacidades logísticas y alcance estratégico. Según este ranking, la Argentina se sitúa como la segunda potencia militar en América Latina, en el puesto 32, seguida por México en el puesto 36, lo que refleja las diferencias en capacidades operativas y recursos entre las naciones de la región. A pesar de los avances logrados, el Ejército español enfrenta desafíos sustanciales. La necesidad de mantener y promover la preparación operativa, así como de continuar con la modernización de equipos y la formación del personal, constituyen áreas de suma prioridad. Además, la adaptación a las nuevas modalidades de guerra, que incluyen la ciberseguridad y las operaciones en el espacio, exige una atención constante. El compromiso de España con la innovación tecnológica y la colaboración internacional resulta crucial para sostener y mejorar su posición en futuros rankings. La participación en proyectos europeos de defensa y la inversión en investigación y desarrollo en el ámbito militar son pasos esenciales en esta dirección. La posición consolidada del Ejército español en el ranking mundial de fuerzas armadas evidencia el continuo esfuerzo por adaptarse a un entorno global dinámico y garantizar la seguridad nacional e internacional. Este reconocimiento refleja el compromiso y la dedicación de las Fuerzas Armadas españolas, junto con el apoyo social e institucional para enfrentar los retos de defensa y seguridad en las décadas venideras.