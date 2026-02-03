Outbound Aerospace, una innovadora startup basada en Seattle, busca revolucionar la aviación comercial con su proyecto de avión “blended wing” (ala fusionada o integrada), que promete cambiar radicalmente la forma en que volamos.

En marzo de 2025, la empresa logró un hito al realizar el primer vuelo remoto de un prototipo a escala reducido llamado STeVe, que es una versión 1/8 del modelo final previsto. Esta aeronave de 6,7 metros de envergadura y 136 kilogramos de peso es un paso crucial para validar las tecnologías y procesos de fabricación que harán posible el desarrollo de su futuro avión comercial, llamado Olympic, con capacidad para entre 200 y 250 pasajeros y una envergadura de 52 metros, comparable a la del Boeing 757.

Adiós a Boeing: qué novedades trae el avión Olympic

Este proyecto se diferencia radicalmente de los diseños convencionales de Boeing y Airbus, que mantienen el fuselaje y las alas como estructuras separadas. El blended wing combina la fuselaje y las alas en una sola estructura integrada, lo que genera una aerodinámica superior. Esto ofrece ventajas significativas como una reducción potencial del 50% en el consumo de combustible y menos emisiones contaminantes, además de un vuelo más silencioso y cabinas más espaciosas.

La aeronave también incorpora un sistema eléctrico “power-by-wire” que elimina sistemas hidráulicos y de aire de sangría tradicionales, lo que acarrea menor mantenimiento y simplificación en las operaciones técnicas.

El avión Olympic de Outbond puede revolucionar los vuelos de largo alcance.

Nueva era de la aviación: cuándo volará el primer Olympic

Outbound Aerospace espera que el Olympic esté listo para vuelos comerciales en la década de 2030. Actualmente están en fase de desarrollo y pruebas de prototipos electromecánicos y turbopropulsores, que anteceden al diseño final. La empresa ha recaudado fondos iniciales y atraído la confianza de inversores, pero aún no hay confirmaciones públicas oficiales de compra o apoyo por parte de aerolíneas establecidas.

No obstante, la industria aeronáutica mundial está atenta, dada la promesa de eficiencia y sostenibilidad que podría transformar los vuelos de medio y largo alcance, áreas donde Boeing mantiene su producción tradicional sin planes inmediatos para un nuevo diseño disruptivo.

El nuevo concepto que fusiona alas y fuselaje se aleja de los diseños clásicos de Boeing y Airbus.

El concepto blended wing de Outbond supone una ruptura con más de 100 años de evolución del diseño aeronáutico clásico, recuperando ideas exploradas desde la década de 1920 pero ahora potenciadas por la nanotecnología, nuevos materiales y la digitalización total de sistemas.

De esa manera, el proyecto de Outbound Aerospace marca el inicio de una nueva era en aviación, donde la eficiencia, el menor impacto ambiental y la innovación estructural redefinen el viaje aéreo. Si los plazos y desarrollos se mantienen, podríamos estar presenciando la llegada del avión comercial que cambiará para siempre el transporte aéreo en la próxima década.