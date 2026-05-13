La Argentina se ubicó entre los países de América latina con mejores indicadores de satisfacción en la vida amorosa. Así lo revela el informe Love Life Satisfaction 2026 de Ipsos, que muestra que ocho de cada diez argentinos aseguran sentirse amados y conformes con su vida romántica o sexual. El estudio, realizado en 29 países sobre más de 23.000 personas, muestra que América latina mantiene indicadores por encima del promedio global en relaciones afectivas. Por el contrario, mercados asiáticos como Japón y Corea del Sur volvieron a aparecer entre los niveles más bajos del ranking. A nivel mundial, el 77% de los encuestados afirmó sentirse amado, mientras que el 60% dijo estar satisfecho con su vida romántica o sexual. Entre quienes están casados o en pareja, el 82% aseguró sentirse conforme con la relación con su cónyuge o pareja. En el caso argentino, los resultados quedaron alineados con la tendencia regional. Según el relevamiento, el 80% de los argentinos asegura sentirse amado y, entre quienes están en pareja o casados, el nivel de satisfacción con la relación alcanza también el 80 por ciento. “Los resultados vuelven a mostrar que América Latina se destaca a nivel global por su mayor satisfacción con la vida amorosa”, señaló Martín Tanzariello, gerente de Marketing y Comunicación de Ipsos Argentina. Según explicó, “la región combina altos niveles de personas que se sienten amadas con una mayor satisfacción en la vida en pareja”. El ranking global fue encabezado por Tailandia, que obtuvo los niveles más altos de satisfacción tanto en la vida romántica y sexual como en la relación de pareja. En cambio, países tradicionalmente asociados al romanticismo como Italia y Francia quedaron este año dentro del “bottom ten” del índice. El informe también confirma que el nivel de ingresos tiene un impacto en la percepción de la vida amorosa. A nivel global, el 82% de las personas de hogares de altos ingresos afirma sentirse amado, frente al 72% en los hogares de menores ingresos. La brecha es aún mayor en la satisfacción con la vida romántica o sexual: el 68% de las personas de mayores ingresos dice estar satisfecha, contra el 52% de las de menores ingresos. Por generaciones, el estudio mostró menos diferencias en la percepción de sentirse amado, aunque sí aparecieron brechas en la satisfacción con la vida romántica o sexual. Los millennials lideraron ese indicador con un 65% de satisfacción global, diez puntos por encima de los baby boomers (55 por ciento).