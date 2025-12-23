El oro es uno de los metales preciosos más valorados a nivel global debido a su rareza, su significancia económica, su aplicación industrial y su representación cultural.

Recientemente, un nuevo ranking del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) ha indicado que un país de América Latina lidera la producción de este mineral en la región, superando incluso a diversas potencias globales.

¿Qué país de América Latina es el que más oro produce?

Según el informe Mineral Commodity Summaries 2025, México se consolidó como el principal productor de oro en la región, con 130 toneladas extraídas en 2024. Este volumen lo ubica por encima de países como Perú (100 toneladas), Brasil (70 toneladas) y Colombia (60 toneladas).

Además, el país mexicano ocupa el sexto lugar a nivel mundial, compartiendo posición con Ghana y Kazajistán y cuenta con reservas estimadas en 1400 toneladas sin explotar.

México es uno de los mayores productores de oro del mundo.

¿Cuáles son los mayores productores de oro en el mundo?

El ranking de los mayores productores de oro en el planeta es liderado por China, que produce 380 toneladas anuales. A continuación, se presenta la lista de los principales países productores:

China: 380 toneladas.

Rusia: 310 toneladas.

Australia: 290 toneladas.

Canadá: 200 toneladas.

Estados Unidos: 160 toneladas.

México: 130 toneladas.

Ghana: 130 toneladas.

Kazajistán: 130 toneladas.

Uzbekistán: 120 toneladas.

Perú: 100 toneladas.

Indonesia: 100 toneladas.

Sudáfrica: 100 toneladas.

Mali: 70 toneladas.

Brasil: 70 toneladas.

Colombia: 60 toneladas.

Burkina Faso: 60 toneladas.

Tanzania: 60 toneladas.

¿Cómo es la producción de oro en Argentina?

Aunque no se encuentra entre los líderes globales, Argentina sostiene una producción constante de oro, con un promedio anual cercano a 35 toneladas, de acuerdo con datos oficiales de la Secretaría de Minería.

Hay cinco provincias que concentran la mayor parte de los yacimientos nacionales y son las siguientes:

Santa Cruz (38,3%)

San Juan (31,4%)

Jujuy (16,1%)

Salta (6,8%)

Catamarca (6%)

Pese a que no está entre las principales potencias, Argentina también es gran productor de oro.

¿Por qué el oro tiene tanto valor en el mundo?

Este mineral sigue siendo atractivo por estas principales razones:

Escasez y durabilidad : es un recurso limitado y resistente a la corrosión, lo que lo convierte en una reserva de valor confiable.

Aplicaciones industriales : se utiliza en electrónica, odontología y tecnología por su conductividad y biocompatibilidad.

Refugio financiero : en tiempos de crisis, los inversores recurren al oro para proteger su capital, ya que su valor no depende de una sola economía.

Valor cultural: fue y sigue siendo un símbolo de riqueza y poder, consolidando su posición como un bien deseado.

Además, el oro tiene aplicaciones en tecnología médica y electrónica, lo que aumenta su demanda en el mercado global. Además, la inversión en minería de oro en América Latina se considera clave para el desarrollo económico de la región.