Khaby Lame, el creador de contenido nacido en Senegal y radicado en Italia, volvió a ser noticia mundial en los últimos días luego de concretar una operación millonaria: la venta de su empresa Step Distinctive Limited al holding chino Rich Sparkle, una compañía con sede en Hong Kong que cotiza en bolsa. El acuerdo, valuado en u$s 975 millones, no solo representa una de las transacciones más altas asociadas a la imagen de un influencer, sino que además catapultó al tiktoker a un nivel de patrimonio que supera incluso al de Lionel Messi, uno de los deportistas mejor pagos del planeta. Khaby Lame se convirtió en una de las figuras más reconocidas de las redes sociales gracias a sus videos de humor sin palabras en los que ironiza tutoriales complicados con soluciones simples. Su estilo directo y universal lo llevó a construir más de 160,5 millones seguidores en TikTok, donde es el creador más seguido de la plataforma. Comenzó a subir videos en 2020 tras perder su empleo durante la pandemia y, en menos de un año y medio, superó los 100 millones de seguidores. En agosto de 2021 se transformó en el primer creador europeo en alcanzar esa cifra. Desde entonces, desfiló por la alfombra roja de la Met Gala, protagonizó anuncios durante el Super Bowl y firmó campañas con marcas globales como Hugo Boss, Binance, Airbnb y estudios de Hollywood. En 2025, la revista Forbes lo ubicó en el puesto 10 de su ranking de Mejores Creadores, con ingresos estimados de u$s 20 millones anuales, además del lanzamiento de su propia colección cápsula de indumentaria junto a Hugo Boss. El salto definitivo llegó con la venta de su empresa Step Distinctive Limited, dedicada a gestionar su marca global, acuerdos comerciales y presencia digital. Lame poseía el 49% de la compañía antes del acuerdo, pero con la operación pasó a ser el mayor accionista de Rich Sparkle, que pagó u$s 975 millones mediante la emisión de 75 millones de acciones ordinarias. Además, el creador de 25 años autorizó el uso de su Face ID, Voice ID y patrones de comportamiento para desarrollar un gemelo digital con inteligencia artificial, que será utilizado para contenido de comercio electrónico en vivo en distintos idiomas y franjas horarias. Rich Sparkle proyecta que la imagen y el avatar de Lame pueden generar más de u$s 4.000 millones en ventas anuales, en un sector que en China ya supera los u$s 40.000 millones y continúa en rápida expansión. Con esta operación, el patrimonio de Lame se disparó por encima del de múltiples celebridades globales, incluyendo a Lionel Messi. A fines de 2025, Lionel Messi se mantenía entre los futbolistas mejor pagados del mundo, con un ingreso anual estimado en u$s 130 millones, de los cuales 60 millones provenían de su actividad deportiva y 70 millones de acuerdos comerciales y publicitarios. Según el sitio Celebrity Net Worth, el patrimonio neto de Messi asciende a u$s 650 millones, lo que lo posiciona como el futbolista con mayor fortuna del mundo, por encima de Cristiano Ronaldo.