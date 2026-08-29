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Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este viernes, 28 de agosto de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este viernes, 28 de agosto de 2026. A la cabeza salió el 8919 (Pescado).

 1°8919 11°6103 
 5819  12°5854
 3°7744  13°5131 
 5611  14°5216 
 8920  15°0074 
 6°4838  16°1598
 8609  17°0059 
 7657  18°7018 
 5999  19°7550 
 10°0052 20°7890 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No existen métodos irrefutables para acertar en la quiniela, pero analizar los sorteos pasados y las tendencias estadísticas puede mejorar tus decisiones al jugar.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El valor del premio variará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.

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