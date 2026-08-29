Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este viernes, 28 de agosto de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este viernes, 28 de agosto de 2026. A la cabeza salió el 8919 (Pescado).

1° 8919 11° 6103 2° 5819 12° 5854 3° 7744 13° 5131 4° 5611 14° 5216 5° 8920 15° 0074 6° 4838 16° 1598 7° 8609 17° 0059 8° 7657 18° 7018 9° 5999 19° 7550 10° 0052 20° 7890

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No existen métodos irrefutables para acertar en la quiniela, pero analizar los sorteos pasados y las tendencias estadísticas puede mejorar tus decisiones al jugar.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El valor del premio variará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.