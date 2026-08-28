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Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este jueves, 27 de agosto de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este jueves, 27 de agosto de 2026. A la cabeza salió el 8022 (Loco).

 1°8022 11°2775 
 5130  12°0734
 3°9918  13°4446 
 5387  14°363 
 5089  15°7312 
 6°0475  16°3076
 6329  17°9328 
 8096  18°6108 
 8325  19°3435 
 10°2937 20°0224 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El importe del premio se basará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.

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