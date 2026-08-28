Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este jueves, 27 de agosto de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este jueves, 27 de agosto de 2026. A la cabeza salió el 8022 (Loco).

1° 8022 11° 2775 2° 5130 12° 0734 3° 9918 13° 4446 4° 5387 14° 363 5° 5089 15° 7312 6° 0475 16° 3076 7° 6329 17° 9328 8° 8096 18° 6108 9° 8325 19° 3435 10° 2937 20° 0224

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El importe del premio se basará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.