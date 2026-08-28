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Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este viernes, 28 de agosto de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este viernes, 28 de agosto de 2026. A la cabeza salió el 4124 (Caballo).

 1°4124 11°3457 
 6004  12°0497
 3°9113  13°5012 
 6795  14°6571 
 6754  15°4104 
 6°0705  16°2823
 9722  17°1094 
 1835  18°5196 
 6560  19°4300 
 10°9599 20°7271 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.

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