Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este viernes, 28 de agosto de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este viernes, 28 de agosto de 2026. A la cabeza salió el 4124 (Caballo).

1° 4124 11° 3457 2° 6004 12° 0497 3° 9113 13° 5012 4° 6795 14° 6571 5° 6754 15° 4104 6° 0705 16° 2823 7° 9722 17° 1094 8° 1835 18° 5196 9° 6560 19° 4300 10° 9599 20° 7271

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.