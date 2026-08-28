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Este viernes, 28 de agosto de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este viernes, 28 de agosto de 2026. A la cabeza salió el 4485 (Linterna).

 1°4485 11°5796 
 4265  12°8172
 3°9611  13°7503 
 5587  14°7094 
 6220  15°6575 
 6°0207  16°1817
 0585  17°1673 
 1785  18°0600 
 7444  19°7965 
 10°1539 20°3541 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.

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