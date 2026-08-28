Este viernes, 28 de agosto de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este viernes, 28 de agosto de 2026. A la cabeza salió el 4485 (Linterna).

1° 4485 11° 5796 2° 4265 12° 8172 3° 9611 13° 7503 4° 5587 14° 7094 5° 6220 15° 6575 6° 0207 16° 1817 7° 0585 17° 1673 8° 1785 18° 0600 9° 7444 19° 7965 10° 1539 20° 3541

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.