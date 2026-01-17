En esta noticia

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este viernes, 16 de enero de 2026. A la cabeza salió el 1124 (Caballo).

 1°1124 11°2056 
 4061  12°9843
 3°8290  13°5187 
 7177  14°6622 
 5701  15°1311 
 6°8934  16°0456
 0411  17°8377 
 8195  18°6628 
 8055  19°0222 
 10°2363 20°7533 

Te puede interesar

La gran obra de transporte público de 40 km que asegura transformar para siempre la movilidad en el país

Te puede interesar

Adiós al cansancio: la hierba para agregar al mate que te da energía y mejora la atención

¿Cuáles son los horarios de los sorteos de la Quiniela de Tucumán?

La Quiniela de Tucumán realiza sorteos de lunes a sábado en cinco turnos: Matutina (11.30 horas), Vespertina (14.30 horas), de la Siesta (17.30 horas), de la Tarde (19.30 horas) y Nocturna (22.00 horas). Estos sorteos son organizados por la Caja Popular de Ahorros de Tucumán.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un precio extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.

Te puede interesar

Construyen una carretera que unirá dos ciudades importantes y será la obra más relevante en décadas

Te puede interesar

Inauguran un transporte que unirá el norte y el sur de la Ciudad en solo una hora