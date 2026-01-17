Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este viernes, 16 de enero de 2026. A la cabeza salió el 1124 (Caballo).

1° 1124 11° 2056 2° 4061 12° 9843 3° 8290 13° 5187 4° 7177 14° 6622 5° 5701 15° 1311 6° 8934 16° 0456 7° 0411 17° 8377 8° 8195 18° 6628 9° 8055 19° 0222 10° 2363 20° 7533

¿Cuáles son los horarios de los sorteos de la Quiniela de Tucumán?

La Quiniela de Tucumán realiza sorteos de lunes a sábado en cinco turnos: Matutina (11.30 horas), Vespertina (14.30 horas), de la Siesta (17.30 horas), de la Tarde (19.30 horas) y Nocturna (22.00 horas). Estos sorteos son organizados por la Caja Popular de Ahorros de Tucumán.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un precio extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.