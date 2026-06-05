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Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este jueves, 4 de junio de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este jueves, 4 de junio de 2026. A la cabeza salió el 7891 (Excusado).

 1°7891 11°8114 
 5259  12°7221
 3°7608  13°9851 
 0706  14°4388 
 5204  15°0852 
 6°0418  16°7750
 9561  17°4616 
 6400  18°5063 
 7145  19°9917 
 10°3426 20°1829 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados previos y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El total del premio variará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.

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