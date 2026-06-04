En esta noticia Neuquén: menos deuda

Neuquén y Santa Fe recibieron buenas noticias de cara al mercado en los últimos días. Ambas provincias obtuvieron mejoras en sus respectivas calificaciones crediticias por parte de FIX SCR, afiliada a Fitch Ratings.

La calificadora destacó la solidez de las cuentas públicas en ambos casos, la reducción del endeudamiento y una estrategia orientada a financiar infraestructura para sostener el crecimiento económico.

Neuquén: menos deuda

En el caso de Neuquén, la calificadora elevó la nota a A(-) para deuda de largo plazo y A2 para deuda de corto plazo y destacó la reducción sostenida de la deuda provincial, la cancelación total de las Letras del Tesoro emitidas en gestiones anteriores y una administración financiera considerada prudente.

La mejora coincidió con una gira del gobernador Rolando Figueroa por Londres, donde mantuvo reuniones con representantes de los fondos de inversión BlueBay, Sona y M&G para presentar el potencial de la provincia y las perspectivas de crecimiento hacia 2030.

Durante los encuentros, los inversores manifestaron interés tanto en oportunidades dentro del sector privado como en una eventual emisión internacional de deuda destinada principalmente a financiar obras de infraestructura.

“Esperamos el momento justo para mejorar aún más la calificación que tenemos en los distintos organismos internacionales y poder realizar una emisión de títulos con las mejores tasas disponibles”, afirmó Figueroa. La provincia cuenta desde abril de 2024 con autorización legislativa para acceder a financiamiento por hasta US$ 500 millones.

El mandatario destacó además el desempeño económico de Neuquén impulsado por Vaca Muerta. Según señaló, el Producto Bruto Geográfico provincial creció cerca de un 32% en los últimos dos años y medio, equivalente a una expansión anual cercana al 12%.

Al asumir la actual gestión, la provincia registraba una deuda pública de US$ 1.800 millones y un déficit de infraestructura estimado en US$ 4.000 millones. De acuerdo con datos oficiales, desde entonces se canceló el 48% de la deuda heredada y se financiaron más de US$ 1.000 millones en obras.

Santa Fe alcanzó su mejor nota histórica

Por su parte, Santa Fe obtuvo una mejora de dos escalones en su calificación de largo plazo, pasando de AA-(arg) a AA+(arg), quedando a un solo nivel de la máxima nota posible dentro de la escala nacional. FIX SCR también confirmó la calificación A1+(arg) para emisiones de corto plazo y mantuvo una perspectiva estable.

La calificadora destacó la consolidación de resultados operativos más sólidos, la mejora de la liquidez, las reformas tributarias y previsionales implementadas en los últimos años y la ausencia de riesgos de refinanciación en el corto plazo.

Según el informe, la Administración Pública No Financiera de Santa Fe cerró 2025 con un margen operativo equivalente al 8,6% de sus ingresos operativos, el nivel más alto de los últimos cinco años. Para 2026, FIX proyecta resultados superavitarios cercanos al 9%.

Otro de los aspectos valorados fue la reducción del peso del déficit previsional sobre las cuentas provinciales, producto de cambios introducidos en el sistema jubilatorio.

La provincia también exhibe una posición de liquidez considerada entre las más sólidas del país. Durante 2025, las disponibilidades netas representaron el 18,3% de los ingresos totales y permitieron cubrir 2,7 veces los pasivos corrientes.

Desde el Ministerio de Economía santafesino señalaron que la mejora refleja una política fiscal basada en el equilibrio de las cuentas públicas, la transparencia y el cumplimiento de los compromisos asumidos.

Financiamiento para sostener el crecimiento

Aunque parten de realidades económicas diferentes, ambas provincias coinciden en una estrategia común: utilizar la mejora de sus perfiles crediticios para acceder a financiamiento en mejores condiciones y acelerar inversiones en infraestructura.

En Neuquén, la prioridad pasa por acompañar la expansión económica vinculada al desarrollo energético y la creciente demanda de servicios públicos.

En Santa Fe, el objetivo es profundizar inversiones en infraestructura vial, hídrica, educativa, sanitaria y energética que apuntalen la competitividad de la matriz productiva provincial.

Las mejoras otorgadas por FIX SCR se producen además en un contexto en el que los mercados observan con atención la situación fiscal de las provincias argentinas y premian a aquellas jurisdicciones que muestran capacidad de generar superávit, reducir deuda y sostener reglas financieras previsibles.