El mate es mucho más que una simple bebida para los argentinos: representa un ritual que acompaña cada instante del día, desde el amanecer hasta el anochecer.

Aunque existen diversas maneras de prepararlo, un número creciente de personas incorpora hierbas naturales a la yerba tradicional para maximizar sus beneficios. Entre estas, una destaca especialmente por su notable capacidad revitalizadora.

Adiós al cansancio: el yuyo para agregar al mate que potencia tu energía y la concentración (foto: archivo).

¿Cuál es la mejor hierba para que un mate proporcione energía?

Aunque el café es la opción más común para combatir el sueño, el mate puede ser una alternativa más efectiva si se le añade menta.

Esta hierba, famosa por su sabor fresco, no solo estimula el paladar, sino que también ayuda a recuperar la energía de forma natural y sin efectos secundarios como el nerviosismo.

Beneficios de la menta: digestión, relajación y frescura

La menta, cuando se consume en cantidades moderadas, promueve un mayor estado de alerta, mejora la concentración y despeja la mente, sin alterar el equilibrio emocional. Además, la menta aporta otros beneficios al mate:

Favorece la digestión: contribuye a reducir molestias como la acidez, la hinchazón y la acumulación de gases.

Promueve la relajación: su aroma y componentes naturales ayudan a disminuir el estrés y generar sensación de tranquilidad.

Facilita la respiración: funciona como un descongestionante natural, ayudando a despejar las vías respiratorias en casos de alergias o resfríos.

Elimina el mal aliento: su frescura prolongada ofrece una sensación limpia y agradable en la boca.

Efecto antiinflamatorio: puede ayudar a calmar dolores de cabeza y leves malestares estomacales.

Despedida del agotamiento: la hierba para incorporar al mate que mejora tu vitalidad y la atención (foto: archivo)

¿Cómo transformar tu mate con menta y potenciar su sabor y bienestar?

Agregar menta al mate no solo modifica su sabor, sino que convierte cada cebada en un impulso natural de energía y bienestar. Es una manera simple y deliciosa de refrescar el cuerpo y despejar la mente en cualquier momento del día. Existen diversas formas de sumar menta al ritual matero:

Hojas frescas: después de lavarlas bien, se meten algunas hojas directamente sobre la yerba, dejando que liberen su aroma y sabor de forma gradual.

Menta seca: se vende en herboristerías y se combina con la yerba antes de hacer el mate.

Infusión de menta: se prepara un té de menta para usarlo en lugar del agua caliente tradicional.

Los distintos yuyos e ingredientes para agregarle al mate

Hay diferentes ingredientes que se le pueden agregar al mate, tanto para darle otro toque de sabor o por sus aportes al organismo: