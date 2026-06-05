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Este jueves, 4 de junio de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este jueves, 4 de junio de 2026. A la cabeza salió el 9002 (Niño).

 1°9002 11°4444 
 9908  12°0022
 3°3982  13°4958 
 7229  14°8956 
 1920  15°0040 
 6°8305  16°3720
 8660  17°8522 
 0950  18°5263 
 3618  19°2853 
 10°0635 20°6647 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un valor extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.

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