Este jueves, 4 de junio de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este jueves, 4 de junio de 2026. A la cabeza salió el 9002 (Niño).

1° 9002 11° 4444 2° 9908 12° 0022 3° 3982 13° 4958 4° 7229 14° 8956 5° 1920 15° 0040 6° 8305 16° 3720 7° 8660 17° 8522 8° 0950 18° 5263 9° 3618 19° 2853 10° 0635 20° 6647

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un valor extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.