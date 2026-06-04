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Durante este jueves, 4 de junio de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Tucumán. Los resultados oficiales ya fueron difundidos por la lotería provincial.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este jueves, 4 de junio de 2026. A la cabeza salió el 2340 (El Cura).

 1°2340 11°4933 
 3113  12°7968
 3°2801  13°5752 
 8660  14°8820 
 4348  15°5446 
 6°4848  16°0381
 9663  17°1776 
 1618  18°0417 
 6090  19°3042 
 10°4200 20°0395 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No existen métodos irrefutables para acertar en la quiniela, pero analizar los sorteos pasados y las tendencias estadísticas puede mejorar tus decisiones al jugar.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.

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