Durante este jueves, 4 de junio de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Tucumán. Los resultados oficiales ya fueron difundidos por la lotería provincial.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este jueves, 4 de junio de 2026. A la cabeza salió el 2340 (El Cura).

1° 2340 11° 4933 2° 3113 12° 7968 3° 2801 13° 5752 4° 8660 14° 8820 5° 4348 15° 5446 6° 4848 16° 0381 7° 9663 17° 1776 8° 1618 18° 0417 9° 6090 19° 3042 10° 4200 20° 0395

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No existen métodos irrefutables para acertar en la quiniela, pero analizar los sorteos pasados y las tendencias estadísticas puede mejorar tus decisiones al jugar.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.