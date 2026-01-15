El transporte público constituye uno de los pilares esenciales para el desarrollo de cualquier nación, dado que conecta ciudades, disminuye costos y eleva la calidad de vida de su población. En este marco, Mendoza se compromete con una mega obra de ampliación del Metrotranvía, que se expandirá de una línea de 18 kilómetros a una red de 40 kilómetros.

La megaobra de transporte público de 40 km que promete cambiar para siempre la movilidad en el país (foto: archivo).

¿Cuál es el contenido de la obra?

El proyecto contempla la extensión del Metrotranvía, con la construcción de nuevos paradores, vías y subestaciones eléctricas. Hasta el momento se completaron 9 paradores y se trabaja en otros dos. Se ha instalado el 90% de las columnas para catenaria y se realiza el montaje de las ménsulas.

También se avanzó en 10 kilómetros de vías y en obras complementarias como pasos a nivel y sistemas eléctricos. Para garantizar la frecuencia y confiabilidad del servicio, se construyen cuatro subestaciones que abastecerán de energía a toda la red.

Los beneficios de la expansión del Metrotranvía en el Gran Mendoza

La expansión del Metrotranvía permitirá:

Conectar más departamentos del Gran Mendoza.

Reducir el uso de vehículos particulares, disminuyendo la congestión y la contaminación.

Ofrecer un transporte seguro, accesible y sustentable.

Integrar el servicio con otros sistemas como mendoTRAN y biciTRAN.

mejorando la capacidad y la frecuencia

La gran obra de transporte público de 40 km que asegura transformar para siempre la movilidad en el país (foto: archivo)

¿Cómo cambiará el tránsito en Argentina con el nuevo proyecto de Metrotranvía?

El proyecto incluye dos grandes extensiones:

Hacia el sur : un ramal de 16 km entre Pellegrini y Luján de Cuyo, con paseo peatonal y ciclovía paralela.

Hacia el norte: una ampliación de 6 km desde Avellaneda hasta el aeropuerto, mejorando la conexión con puntos estratégicos.

40 km de recorrido

21 paradores

dos estaciones principales

Financiación del proyecto

Para acompañar la expansión, Mendoza incorporó 27 de las 39 duplas donadas por el Metro de San Diego y gestiona convenios con otras ciudades de Estados Unidos para sumar más unidades.

En el Presupuesto 2026, el Gobierno prevé $ 140.000 millones para finalizar las etapas 3 y 4, renovar vías y sistemas eléctricos de las primeras fases y $ 100.000 millones para el Tren de Cercanía que conectará el Este con el área metropolitana.

Implementación de sistema de pago y generación de empleos locales

Según las autoridades provinciales, la obra que lleva más de 10 años en proceso, podría finalizar en 2027, consolidando uno de los sistemas de transporte más modernos del país.

El proyecto también incluye la implementación de un sistema de pago integrado, facilitando el acceso a los usuarios. Se espera que la obra genere nuevos empleos en la región, impulsando la economía local.