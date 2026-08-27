Durante este miércoles, 26 de agosto de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Tucumán. Los resultados oficiales ya fueron difundidos por la lotería provincial.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este miércoles, 26 de agosto de 2026. A la cabeza salió el 3403 (San Cono).

1° 3403 11° 6894 2° 3809 12° 6789 3° 4259 13° 2219 4° 4673 14° 0408 5° 8057 15° 6330 6° 6104 16° 9691 7° 6627 17° 1651 8° 2941 18° 9980 9° 6353 19° 1160 10° 5832 20° 2758

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No hay trucos garantizados para ganar, pero conocer los resultados previos y las estadísticas de la quiniela puede marcar la diferencia al momento de apostar.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.