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Durante este miércoles, 26 de agosto de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Tucumán. Los resultados oficiales ya fueron difundidos por la lotería provincial.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este miércoles, 26 de agosto de 2026. A la cabeza salió el 3403 (San Cono).

 1°3403 11°6894 
 3809  12°6789
 3°4259  13°2219 
 4673  14°0408 
 8057  15°6330 
 6°6104  16°9691
 6627  17°1651 
 2941  18°9980 
 6353  19°1160 
 10°5832 20°2758 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No hay trucos garantizados para ganar, pero conocer los resultados previos y las estadísticas de la quiniela puede marcar la diferencia al momento de apostar.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.

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