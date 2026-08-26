Durante siglos, la historia oficial universal sostuvo que Cristóbal Colón nació en Génova, Italia. No obstante, un reciente estudio genético desarrollado por la Universidad de Granada apuntó a un linaje diferente al tradicionalmente reconocido.

Este descubrimiento desafía documentos históricos, incluido el testamento del navegante, el cual aseguraba haber nacido en la mencionada ciudad italiana.

¿Cuál es la verdadera procedencia de Cristóbal Colón?

Un grupo de investigadores, encabezado por el forense José Antonio Lorente, verificó en diciembre de 2024 la localización de los restos de Cristóbal Colón en la Catedral de Sevilla. Este hallazgo no solamente permitió determinar el destino final del navegante, sino que también validó su auténtica identidad .

Imagen ilustrativa

El estudio de muestras de ADN obtenidas de Hernando Colón y Diego Colón, hijo y hermano del explorador respectivamente, condujo al equipo de científicos españoles a descubrir una probable ascendencia judía española del personaje histórico.

A pesar de la degradación del material genético, los investigadores consiguieron analizar el cromosoma Y y el ADN mitocondrial, lo que facilitó el rastreo de la ascendencia paternal y maternal del explorador . Los resultados mostraron marcadores genéticos que se correlacionan con poblaciones judías sefardíes de España.

Este hallazgo genético fortalece teorías previas que cuestionaban la versión genovesa y sugerían que Cristóbal Colón podría poseer raíces españolas y judías, provocando un cambio en la percepción sobre su identidad.

Colón: hallazgos de Albardaner sobre su origen judío y la Inquisición Española

Este hallazgo refuerza y coincide con estudios previos, como los de Francesc Albardaner, expresidente del Centre d’Estudios Colombins de Barcelona. Este sostenía que el Cristóbal Colón era judío y que la teoría genovesa era falsa debido a la ausencia de una comunidad judía o sinagoga en esa ciudad italiana.

En su investigación, Albardaner sostiene que el navegante pertenecía a una familia de tejedores de seda de Valencia y que siempre ocultó su origen judío por temor a sufrir persecuciones por parte de la Inquisición Española.

A finales del siglo XV, España atravesaba un proceso de intensa persecución religiosa contra judíos y musulmanes, lo que obligó a cientos de sefardíes a convertirse al cristianismo o escapar para evitar la expulsión o la inquisición .

Según Albardaner, “Colón era judío, judío de cultura, judío de religión, judío de nación aquí y sobre todo de corazón, porque este hombre rezuma judaísmo en sus escritos”.

Cristóbal Colón fue un navegante, almirante, cartógrafo y explorador que pasó a la historia por haber liderado la expedición que permitió el encuentro entre Europa y América el 12 de octubre de 1492. Su travesía, patrocinada por los Reyes Católicos de España, marcó el inicio de la expansión europea en el continente americano y abrió paso a un proceso de conquista y colonización que transformó la historia de la humanidad .

Sin embargo, a pesar de ser reconocido como el “descubridor de América”, investigaciones recientes cuestionan la idea de que fue el primer extranjero en llegar al continente. Un análisis publicado en la revista Nature sugiere que los habitantes de la Isla de Pascua, los rapanui, pudieron haber tenido contacto con los pueblos indígenas de América al menos dos siglos antes del viaje de Colón.

El análisis del ADN de antiguos rapanui reveló que alrededor del 10% de su material genético tiene origen indígena americano , lo que indicaría que hubo un contacto transpacífico previo a la llegada de los europeos. Esta evidencia desafía la teoría del “ecocidio”, la cual sostiene que la civilización rapanui colapsó antes del contacto con Occidente debido a la sobreexplotación de los recursos naturales.

Nuevo estudio reconceptualiza el papel de Colón y la cultura judía

Un equipo de investigadores también indagó en otros documentos históricos que sugieren influencia cultural judía en Colón, expandiendo así el debate sobre su origen. Este análisis abre nuevas líneas de investigación.

Los hallazgos de ADN pueden impactar la enseñanza de la historia en escuelas y universidades, dado que cuestionan la narrativa habitual sobre la identidad de Colón y su legado en la historia mundial.