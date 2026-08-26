Durante este miércoles, 26 de agosto de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Tucumán. Los resultados oficiales ya fueron difundidos por la lotería provincial.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este miércoles, 26 de agosto de 2026. A la cabeza salió el 5121 (Mujer).

1° 5121 11° 0994 2° 3190 12° 8841 3° 5941 13° 9779 4° 1049 14° 9037 5° 9787 15° 7744 6° 3264 16° 3603 7° 4341 17° 5501 8° 4159 18° 8448 9° 6666 19° 2417 10° 9512 20° 6272

¿Cuáles son los horarios de los sorteos de la Quiniela de Tucumán?

La Quiniela de Tucumán realiza sorteos de lunes a sábado en cinco turnos: Matutina (11.30 horas), Vespertina (14.30 horas), de la Siesta (17.30 horas), de la Tarde (19.30 horas) y Nocturna (22.00 horas). Estos sorteos son organizados por la Caja Popular de Ahorros de Tucumán.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.