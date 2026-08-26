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Durante este miércoles, 26 de agosto de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Tucumán. Los resultados oficiales ya fueron difundidos por la lotería provincial.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este miércoles, 26 de agosto de 2026. A la cabeza salió el 5121 (Mujer).

 1°5121 11°0994 
 3190  12°8841
 3°5941  13°9779 
 1049  14°9037 
 9787  15°7744 
 6°3264  16°3603
 4341  17°5501 
 4159  18°8448 
 6666  19°2417 
 10°9512 20°6272 

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¿Cuáles son los horarios de los sorteos de la Quiniela de Tucumán?

La Quiniela de Tucumán realiza sorteos de lunes a sábado en cinco turnos: Matutina (11.30 horas), Vespertina (14.30 horas), de la Siesta (17.30 horas), de la Tarde (19.30 horas) y Nocturna (22.00 horas). Estos sorteos son organizados por la Caja Popular de Ahorros de Tucumán.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.

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