Este martes, 25 de agosto de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este martes, 25 de agosto de 2026. A la cabeza salió el 8561 (Escopeta).

1° 8561 11° 9976 2° 9593 12° 3272 3° 9195 13° 5368 4° 3240 14° 2434 5° 7429 15° 2254 6° 8193 16° 8263 7° 8234 17° 0864 8° 0710 18° 2224 9° 4902 19° 3188 10° 5380 20° 1896

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

La suerte manda en la quiniela, pero informarte con los datos históricos y las estadísticas de la quiniela de Tucumán puede ayudarte a elegir mejor tus números.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.