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Este martes, 25 de agosto de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este martes, 25 de agosto de 2026. A la cabeza salió el 8561 (Escopeta).

 1°8561 11°9976 
 9593  12°3272
 3°9195  13°5368 
 3240  14°2434 
 7429  15°2254 
 6°8193  16°8263
 8234  17°0864 
 0710  18°2224 
 4902  19°3188 
 10°5380 20°1896 

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