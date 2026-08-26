Uno de los mayores temores en las personas de avanzada edad son las enfermedades neurodegenerativas, que constituyen un reto para la tecnología dado el lento progreso de las investigaciones en esta materia.

Una especialista de la Universidad de Valencia se encuentra llevando a cabo un estudio sobre el desarrollo de nuevas neuronas de forma orgánica.

Se trata de la neurobióloga Isabel Fariñas, reconocida con el Premio Nacional de Investigación Ramón y Cajal en Ciencias Biológicas, quien ha identificado las claves para mantener el cerebro en un estado juvenil, alimentando la memoria y previniendo el deterioro cognitivo.

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Activá tu mente: qué hacer para mantener las facultades cognitivas

A pesar de que en un período extenso se asumió que la generación de neuronas únicamente ocurría en la fase fetal, investigaciones realizadas hace algunas décadas revelaron que existen dos zonas del cerebro que continúan generando nuevas células neuronales en la adultez. ¿Qué causa este fenómeno?

El elemento fundamental para entender la estimulación cerebral es la plasticidad neuronal. Esta capacidad permite al cerebro ajustarse según el uso que se le otorgue. Se ha demostrado que la actividad cerebral de adaptación se mantiene activa a lo largo de la vida, pero para lograrlo, el cerebro necesita ejercitarse.

Cómo mantener la plasticidad neuronal a través de una vida intelectual activa

Es de suma importancia para preservar la plasticidad neuronal llevar una vida intelectual activa. Aquellos que se dedican a actividades que demandan el uso de la mente evidencian una menor tasa de incidencia de patologías neuronales.

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Sorprendentemente, muchas personas participan en actividades como resolver crucigramas o sudokus, asistir a eventos culturales o aprender nuevos idiomas. La clave en todas estas prácticas radica en romper la rutina y fomentar la curiosidad del cerebro, proporcionándole nuevos estímulos.