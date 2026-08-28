Este jueves, 27 de agosto de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este jueves, 27 de agosto de 2026. A la cabeza salió el 3851 (Serrucho).

1° 3851 11° 8663 2° 4710 12° 7522 3° 3700 13° 2601 4° 7345 14° 6172 5° 3772 15° 8993 6° 4555 16° 9182 7° 7845 17° 0358 8° 6001 18° 9402 9° 2656 19° 7219 10° 5842 20° 3215

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

La suerte manda en la quiniela, pero informarte con los datos históricos y las estadísticas de la quiniela de Tucumán puede ayudarte a elegir mejor tus números.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El valor del premio se basará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.