En esta noticia

Este jueves, 27 de agosto de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este jueves, 27 de agosto de 2026. A la cabeza salió el 3851 (Serrucho).

 1°3851 11°8663 
 4710  12°7522
 3°3700  13°2601 
 7345  14°6172 
 3772  15°8993 
 6°4555  16°9182
 7845  17°0358 
 6001  18°9402 
 2656  19°7219 
 10°5842 20°3215 

Te puede interesar

Explora las carreras universitarias que extinguirán en el futuro y serán reemplazadas por la IA

Te puede interesar

La Biblia está en lo cierto: una investigación científica halló la ubicación de los restos del Arca de Noé

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

La suerte manda en la quiniela, pero informarte con los datos históricos y las estadísticas de la quiniela de Tucumán puede ayudarte a elegir mejor tus números.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El valor del premio se basará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.

Te puede interesar

La especia fragante que alivia los dolores de rodilla y previene la inflamación articular

Te puede interesar

Revelación científica: investigadores japoneses encontraron una proteína que podría prevenir el envejecimiento