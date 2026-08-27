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Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este jueves, 27 de agosto de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este jueves, 27 de agosto de 2026. A la cabeza salió el 0927 (El Peine).

 1°0927 11°8068 
 7463  12°3818
 3°6041  13°1363 
 5713  14°0146 
 3525  15°6120 
 6°3376  16°6563
 5597  17°5431 
 5799  18°5993 
 8838  19°0804 
 10°2435 20°8690 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El total del premio variará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.

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