A los 38 años, Antonela Roccuzzo mantiene una rutina centrada en el entrenamiento, la alimentación y el bienestar. En una entrevista contó cómo organiza sus días y qué decisiones incorporó junto a Lionel Messi.

La rosarina explicó que busca hacer actividad física prácticamente todos los días y que reserva dos jornadas semanales para clases grupales. Según relató, esas sesiones tienen también un componente mental porque le permiten desconectarse de las obligaciones y comenzar el día con otra energía.

Además de las clases, sumó ejercicios de fuerza a su rutina. Roccuzzo reconoció que durante un tiempo evitó las pesas porque temía desarrollar demasiado volumen muscular, pero con el tiempo cambió de opinión y pasó a considerarlas una parte importante de su preparación.

El ejercicio que incorporó a su rutina diaria

“Intento entrenar todos los días. Dos veces por semana hago clases de FitJam, que son súper divertidas, con una profesora brasileña. Es una forma de llevar mi mente a otro lugar. Me hace olvidarme de todo y empezar el día de una buena manera”, explicó Roccuzzo a ELLE.

Sobre el entrenamiento de fuerza, también fue contundente: “Antes tenía miedo de hacer pesas porque pensaba que me iba a poner ‘grande’, pero eso nunca ocurrió. Todos deberían hacer pesas al menos una hora al día porque es muy importante para el futuro. Siempre les digo a mi mamá y a mi papá: ‘Por favor, hagan un poco de pesas, aunque sea dos veces por semana’”.

Roccuzzo enfatizó sobre como el bienestar mental también ocupa un espacio dentro de su rutina de entrenamiento (Fuente: Instagram @antonelaroccuzzo). Instagram: @antonelaroccuzzo

La alimentación que comparte con Lionel Messi

La actividad física es solamente una parte de los hábitos que adoptó la familia. La alimentación ocupa un lugar central, especialmente por las exigencias deportivas de Messi, cuya dieta está condicionada por su carrera profesional. “Mi marido siempre tiene que estar a dieta por lo que hace. Tenemos que comer saludable”, contó.

En la vida cotidiana, la pareja también evita determinados consumos. “No tomamos alcohol y no fumamos. Intentamos que todo sea orgánico”, detalló la rosarina al referirse a la alimentación y las costumbres que mantienen en conjunto.

Una rutina que combina cuerpo y bienestar

Roccuzzo considera que mantener estos hábitos no depende de una sola actividad, sino de integrar diferentes aspectos de su vida. El bienestar mental también ocupa un espacio dentro de esa rutina, especialmente a través de actividades que le permiten despejarse.

“Todo se combina, con el ejercicio, la nutrición y la salud mental. Es una forma de vivir”, afirmó. Así, su rutina actual reúne actividad física frecuente, ejercicios de fuerza y una alimentación basada, según sus propias declaraciones, en productos orgánicos y sin alcohol ni tabaco.