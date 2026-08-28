En esta noticia La historia de los Lowenstein

Frigorífico General Pico quedó en el centro de la escena por el destino de unos $ 16.500 millones que habrían sido utilizados para financiar a una empresa dedicada al negocio equino y vinculada a la familia Lowenstein, anteriores propietarios y administradores del frigorífico, según informó la agencia Noticias Argentinas (NA).

Ante la consulta de El Cronista, la empresa declinó hacer declaraciones.

Las operaciones habrían ocurrido antes de la que empresa pidiera a la Justicia la apertura de su concurso preventivo, en marzo de este año.

De tal modo, mientras el frigorífico acumulaba obligaciones y necesitaba fondos para comprar hacienda, sostener la producción, pagar salarios y afrontar sus compromisos, desviaba parte de sus recursos.

En julio de 2026, los Lowenstein habrían transferido la totalidad de su participación en Frigorífico General Pico a un tercero. Posterior a eso, los accionistas habrían rechazado el balance correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2025 y desaprobaron la gestión del directorio anterior.

El caso se suma a una investigación penal contra la administración anterior por presunta administración fraudulenta y balance falso. Según consignó el medio pampeano La Arena, la causa ya incluyó declaraciones testimoniales y un allanamiento en la planta de Trenel, donde la Justicia secuestró documentación para analizar las operaciones de la compañía.

La historia de los Lowenstein

Frigorífico General Pico es una compañía familiar de capitales nacionales, cuyos dueños eran Ernesto “Tito” Lowenstein y Alan Lowenstein (padre e hijo).

“Tito” (86) es un histórico empresario de la carne y fundador de Paty junto a Luis Juan Bameule y José Moché, marca que fue desarrollada por Quickfood, compañía que con el tiempo pasó a manos del grupo brasileño Marfrig.

En la década del ’80 fue uno de los impulsores del centro de esquí Las Leñas, en Mendoza, aunque con el correr de los años se retiró del proyecto. Por su parte, su hermano Alfredo fue el creador de la hamburguesería argentina Pumper Nic.

A fines de marzo, la empresa pidió la apertura de su concurso preventivo luego de que se frustraran las negociaciones que mantenía con un grupo europeo.

En aquel entonces acusó a un “determinado grupo financiero”, accionista y acreedor de la empresa, de haber obstaculizado de manera reiterada “las distintas alternativas presentadas por la empresa para asegurar la continuidad de la operación”, apuntó.

La empresa tenía sus actividades paralizadas desde fines del año pasado cuando suspendió a 450 trabajadores en la planta de Trenel.

“Ernesto ‘Tito’ Lowenstein y Alan Lowenstein, presidente y vicepresidente de Frigorífico General Pico S.A. informan a la comunidad, colaboradores, proveedores, clientes y autoridades, que las tratativas llevadas adelante con el grupo europeo no lograron avanzar hacia un acuerdo”, decía el comunicado.

Según explicó la compañía, dentro las alternativas presentadas se incluyeron propuestas para la explotación de la planta en el largo plazo por parte de otras empresas, en la que se incluyó además una oferta por u$s 40 millones mediante un esquema de leasing a ocho años -se trata de una operación financiera donde una empresa vende un activo a un inversor y, simultáneamente, se lo alquila a un plazo acordado, para seguir utilizándolo-.

“Ninguna de estas fue aceptada por dicho grupo que tampoco presentó propuestas superadoras, lo que fue limitando las posibilidades de alcanzar una solución sin intervención judicial”, señaló.