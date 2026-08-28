Millones de argentinos consumen caféde manera habitual, sin embargo, pocos conocen que la adición de media cucharadita de canela transforma esa infusión en algo mucho más beneficioso para la salud.

La combinación de café con canela proporciona una mezcla de compuestos antioxidantes y sustancias activas que pueden tener efectos positivos sobre la salud metabólica, cardiovascular y digestiva.

Agregarle canela al café | Qué beneficios tiene y cuánto se recomienda agregar (foto: archivo).

Cómo afecta la canela al organismo

La canela no es solamente una especia aromática. Posee un compuesto denominado cinamaldehído que es responsable de la mayor parte de sus propiedades terapéuticas.

La incorporación de la canela puede contribuir a regular los niveles de glucosa en sangre y reducir el colesterol LDL, convirtiéndola en un complemento interesante en la prevención de la diabetes tipo 2 y de afecciones cardíacas.

Un aspecto adicional que pocas personas consideran es que la canela proporciona un sabor naturalmente dulce, lo que permite disminuir o evitar el uso de azúcar o edulcorantes artificiales.

Existen tres áreas donde la evidencia científica respalda más su uso:

Salud cardiovascular: la canela puede ayudar a disminuir los niveles de colesterol LDL y los triglicéridos, lo que contribuye a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Además, mejora la sensibilidad a la insulina, regulando los niveles de glucosa en sangre.

la canela puede ayudar a y los triglicéridos, lo que contribuye a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Además, mejora la sensibilidad a la insulina, regulando los niveles de glucosa en sangre. Salud digestiva: la canela alivia problemas relacionados con la digestión, tales como gases, hinchazón y molestias estomacales. La incorporación de esta especia al café puede hacer que la bebida resulte más tolerable para aquellas personas con un estómago sensible o que experimentan digestiones lentas.

la canela alivia problemas relacionados con la digestión, tales como gases, hinchazón y molestias estomacales. La incorporación de esta especia al café puede hacer que la bebida resulte más tolerable para aquellas personas con un estómago sensible o que experimentan digestiones lentas. Salud metabólica: la canela acelera el metabolismo hasta un 10% y ayuda a controlar los niveles de azúcar, lo que reduce los antojos y simplifica el control del peso cuando se combina con una dieta equilibrada.

Beneficios del café con canela y el momento ideal para disfrutarlo

La cantidad es fundamental. Ni excesiva ni insuficiente. La mayoría de los especialistas recomienda incorporar una pequeña cucharadita, alrededor de 2 gramos, de canela en polvo a la taza. Esta dosis resulta segura y suficiente para maximizar los beneficios de la canela sin sobrepasar la cantidad aconsejada.

Hervir cáscara de limón con canela y albahaca: para qué sirve y por qué lo recomiendan

Respecto al momento propicio, el momento óptimo para consumir café no es de inmediato al levantarse, sino al menos 30 o 45 minutos después, con el fin de lograr el efecto deseado y disminuir los niveles de estrés.

El consumo de café con canela posterior a las comidas puede atenuar los efectos de picos glucémicos, favoreciendo un mejor control metabólico.