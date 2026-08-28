En esta noticia
Este viernes, 28 de agosto de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada.
En este viernes, 28 de agosto de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 8352 - Madre e hijo
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 28 de agosto
|1°
|8352
|11°
|5330
|2°
|0869
|12°
|2839
|3°
|4216
|13°
|9573
|4°
|7784
|14°
|3164
|5°
|7767
|15°
|9060
|6°
|3390
|16°
|6047
|7°
|3041
|17°
|8541
|8°
|7839
|18°
|1253
|9°
|7194
|19°
|8327
|10°
|0805
|20°
|3655
¿Qué significa soñar con madre e hijo?
Soñar con madre e hijo simboliza protección, vínculo profundo y necesidad de cuidado o contención emocional.
Según el tono, puede indicar armonía y crecimiento, o conflictos y miedo a la pérdida.
¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?
Si el juego y las apuestas interviene en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.
Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los los que nos rodean.