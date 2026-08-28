En esta noticia ¿Qué significa soñar con madre e hijo?

Este viernes, 28 de agosto de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada.

En este viernes, 28 de agosto de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 8352 - Madre e hijo

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 28 de agosto

1° 8352 11° 5330 2° 0869 12° 2839 3° 4216 13° 9573 4° 7784 14° 3164 5° 7767 15° 9060 6° 3390 16° 6047 7° 3041 17° 8541 8° 7839 18° 1253 9° 7194 19° 8327 10° 0805 20° 3655

¿Qué significa soñar con madre e hijo?

Soñar con madre e hijo simboliza protección, vínculo profundo y necesidad de cuidado o contención emocional.

Según el tono, puede indicar armonía y crecimiento, o conflictos y miedo a la pérdida.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas interviene en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los los que nos rodean.