Con el mes de julio en transcurso, los establecimientos de educación superior dan por iniciada la etapa de exámenes finales, una época marcada no sólo por las largas jornadas de estudio que enfrentan los alumnos sino también por la búsqueda de distintas alternativas que les permitan mejorar su rendimiento; entre ellos, algunos rituales esotéricos.

El uso de velas de color en este contexto ha adquirido notoria popularidad, y son varios los estudiantes que recurren a este tipo de práctica con el objetivo de potenciar sus objetivos y aprobar las evaluaciones.

Según las creencias esotéricas, existe un color de vela para aprobar los exámenes que se destaca por encima del resto, gracias a su vínculo con la inteligencia, la concentración y la claridad mental.

¿Cuál es el color de la vela que hay que encender para la época de exámenes?

Según el esoterismo, dentro del significado atribuido a las velas, aquellas de color amarillo ocupan un lugar especial cuando el objetivo es potenciar el aprendizaje y mantener la mente enfocada.

El esoterismo señala que las velas de color amarillo son ideales para potenciar la concentración durante las épocas de exámenes. (Foto: Imagen ilustrativa creada con IA)

El amarillo está asociado con el sol, la vitalidad y el optimismo, pero también con la inteligencia, la sabiduría y la estimulación de las capacidades mentales. Por ese motivo, suele recomendarse durante períodos de estudio o antes de rendir una evaluación importante.

Quienes siguen estas creencias, sostienen que encender una vela amarrilla mientras se estudia ayuda a crear un ambiente más creativo y favorece la concentración, además de transmitir una sensación de confianza y motivación.

Si la prioridad es aprobar un examen, la vela amarilla suele ser la principal recomendación por su relación con el aprendizaje.

¿Qué significado tienen los colores de las velas esotéricas?

Más allá del amarillo, cada color de vela posee un simbolismo diferente dentro del esoterismo y suele elegirse según la intención de cada persona.

¿Qué significa cada color de vela en el esoterismo? (Foto: Archivo)

Si bien no existen pruebas científicas que respalden estos efectos, estas prácticas continúan siendo populares entre quienes recurren al simbolismo de los colores para acompañar sus rutinas de estudio.

Algunos de os significados más conocidos: