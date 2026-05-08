Luego de que el Gobierno detectara el año pasado varios casos de fraude académico durante los exámenes de los graduados de Medicina para acceder a una residencia, el Ministerio de Salud cambió los criterios de evaluación. Para ello, la entidad desarrolló el Examen Integrado del Sistema Nacional de Residencias de la Salud (EI), una nueva forma de evaluar. Estas nuevas condiciones se dieron a conocer este viernes a través del Boletín Oficial. Asimismo, la Resolución 555/2026, precisa los requisitos para poder participar del concurso público. El documento oficial deroga la normativa previa de 2019 para modernizar el proceso de evaluación y selección de profesionales en instituciones tanto públicas como privadas. Para coordinar este proceso, se crea el Comité de Adhesión (CAEI), el que funcionará de manera “colaborativa” y sin generar gastos adicionales al Estado. La normativa, que lleva la firma del ministro de Salud, Mario Lugones, deroga el régimen anterior y redefine los procesos de selección, cronograma y control para hospitales, instituciones nacionales y organismos descentralizados. La normativa también delega facultades administrativas a la Dirección Nacional de Calidad y Desarrollo del Talento en Salud para gestionar los convenios necesarios. En tanto, la Resolución 2012/2026, también publicada este viernes, reglamentó el proceso para postularse a las residencias básicas y articuladas. En esa línea, el concurso nacional se denominará “Concurso Nación de Residencias de la Salud”, abarcando hospitales, instituciones nacionales y organismos descentralizados. Según establece la norma, el CAEI estará conformado por un presidente en representación de las instituciones nacionales y un representante de cada entidad formadora adherida, tanto pública como privada. Asimismo, remarcaron que todos cumplirán sus funciones en carácter ad honorem. El cuerpo será responsable de establecer el cronograma y las sedes en las que se realizará la evaluación, especificar la bibliografía que será evaluada, revisar los procesos de validación de lectura y corrección, y llevar adelante las tareas referidas a la coordinación e implementación del examen. Según la normativa, el examen consiste en una prueba presencial escrita o digital de 100 preguntas de selección múltiple, con una puntuación de un punto por respuesta correcta. El reglamento prevé exámenes específicos para cada especialidad. Para rendir, los aspirantes deben figurar en el listado de habilitados publicado en la web del Ministerio y presentarse con DNI vigente en el lugar, fecha y hora que se determine. El puntaje final de cada concursante se obtiene mediante la fórmula (E x 0,5) + P, donde E es la nota del examen y P es el promedio de la carrera. Según lo dispuesto por el documento, a partir de ahora estarán diferenciados los requisitos entre quienes aspiren a acceder a las residencias básicas y articuladas y aquellos que tengan como meta formar parte de las residencias postbásicas, es decir, los profesionales especializados que tengan interés en profundizar en otra área de mayor complejidad. En caso de empate en el orden de mérito, el reglamento establece tres criterios de desempate sucesivos: