La Quiniela de Entre Ríos realizó este sábado, 4 de julio de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la primera, con el listado completo de números premiados.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son:

A la cabeza: 6542 - Zapatillas

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado 4 de julio

1° 6542 11° 8877 2° 3998 12° 0929 3° 2210 13° 3058 4° 7900 14° 7678 5° 9421 15° 2765 6° 8348 16° 6194 7° 7399 17° 2878 8° 3737 18° 2678 9° 1468 19° 4877 10° 8007 20° 6241

¿Qué significa soñar con Zapatillas?

Soñar con las Zapatillas sugiere avance, comodidad y preparación para emprender nuevos caminos con ligereza.

Si están nuevas auguran comienzos y energía; si están desgastadas, advierten cansancio, dudas o necesidad de cambio.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

Se trata de una herramienta para las personas que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.