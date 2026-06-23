El producto ideal para perfumar el hogar: se encuentra en Mercadona por menos de 2 euros. (Fuente: Imagen generada con ChatGPT).

Mantener un ambiente agradable en casa es una de las prioridades de quienes buscan confort y bienestar en cada estancia. Para ello, las velas aromáticas se han convertido en una de las opciones más populares, ya que combinan decoración, iluminación suave y fragancias capaces de transformar cualquier espacio.

En este contexto, Mercadona en España cuenta con una familia de velas perfumadas en vaso de cristal que destaca por su variedad de aromas, su larga duración y su precio asequible. El producto se vende por menos de 2 euros y está pensado para crear una atmósfera acogedora en cualquier rincón del hogar.

Velas perfumadas en vaso de cristal para crear un ambiente acogedor

Las velas perfumadas de Mercadona están diseñadas para aportar calidez y bienestar gracias a su luz tenue y a sus fragancias de larga duración. Son una alternativa para ambientar salones, dormitorios, cocinas, comedores o zonas de lectura, además de utilizarse como elemento decorativo en mesas o durante cenas especiales.

La colección está compuesta por cuatro perfumes diferentes, cada uno con características propias para adaptarse a distintos gustos y espacios del hogar.

El producto ideal para perfumar el hogar: se encuentra en Mercadona por menos de 2 euros. Mercadona

Fragancias de las velas perfumadas

Santal Vanilla

Esta fragancia destaca por su aroma dulce, cálido y reconfortante. Combina notas de vainilla, cashmere y sándalo, creando una sensación de tranquilidad y confort. Está especialmente recomendada para el salón o el dormitorio.

Chai

Inspirada en el tradicional té indio, ofrece un perfume intenso, cálido y ligeramente especiado. Sus notas principales son naranja, canela y anís estrellado. Resulta ideal para la cocina o el comedor.

Berries

Se caracteriza por un aroma fresco, afrutado y jugoso, con notas de frambuesa, cereza y azúcar. Su perfil aromático aporta energía y vitalidad, por lo que se recomienda para el baño o la entrada de la vivienda.

Matcha

Esta fragancia apuesta por una sensación de equilibrio y calma interior. Combina notas de lima, matcha y menta, siendo una opción adecuada para despachos, zonas de estudio o espacios de lectura.

El producto ideal para perfumar el hogar: se encuentra en Mercadona por menos de 2 euros. Mercadona

Características de las velas aromáticas

Formato y duración

Vela aromática de 150 gramos.

Presentación en vaso de cristal reutilizable.

Duración aproximada de 35 horas.

Disponible en cuatro fragancias diferentes.

Modo de uso y precauciones

Entre las recomendaciones de seguridad, Mercadona recuerda que nunca se debe dejar una vela encendida sin vigilancia y que no puede permanecer encendida durante más de cuatro horas seguidas.

Además, una vez consumida, el vaso de cristal puede reutilizarse. Para ello, basta con eliminar los restos de cera, llenar el recipiente con agua caliente y jabón líquido y retirar posteriormente los residuos con una esponja.

Precio y cómo comprar las velas perfumadas de Mercadona

Las velas perfumadas en vaso de cristal tienen un precio de 1,85 euros por unidad en España, lo que las convierte en una de las opciones más económicas para aromatizar el hogar.

Los consumidores pueden adquirirlas en las tiendas físicas o el sitio web de Mercadona, donde están disponibles en sus diferentes fragancias. La variedad de aromas permite elegir la opción más adecuada para cada estancia o alternar entre distintas propuestas según la ocasión.