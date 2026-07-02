El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México encendió las alertas climáticas ante el avance de un frente de tormentas eléctricas que provocarán intensas lluvias durante el transcurso de las próximas 96 horas.

El pronóstico del tiempo que difundió el organismo para los primeros días de julio vaticina una serie de inclemencias climáticas que podrían provocar distintos estragos, por lo que se aconseja prestar atención a la lista de advertencias que emitió la entidad.

Se avecina el diluvio del año y estas serán las zonas del país afectadas por las lluvias intensas

El SMN anunció que a partir del viernes 3 de julio se esperan precipitaciones de variada intensidad en gran parte del territorio mexicano por la combinación de distintos fenómenos.

El pronóstico del tiempo que difundió el SMN para el primer fin de semana de julio en México. (Foto: Archivo)

Concretamente, las probabilidades de lluvias intensas serán altas producto de circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmosfera, canales de baja presión, inestabilidad atmosférica, la onda tropical núm. 14 que se desplazará frente a las costas del Pacífico Sur Mexicano, una línea seca en la frontera norte de México, además de una nueva onda tropical que se aproximará al sureste del país.

Ante este escenario, las regiones del territorio azteca que se mantienen en alerta durante el primer fin de semana de julio son:

Viernes 3 de julio

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste) y Sinaloa (norte y este).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Jalisco (este), Michoacán (noroeste), Guerrero (costa y sureste), Oaxaca (suroeste), Tamaulipas (sur), San Luis Potosí (este), Querétaro (norte), Hidalgo (norte y este), Puebla (norte), Estado de México (norte y centro) y Ciudad de México.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Colima, Guanajuato, Morelos, Tlaxcala, Veracruz, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora y Tabasco.

Sábado 4 de julio

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Jalisco (sur y sureste), Colima y Michoacán (suroeste).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Chihuahua (sur y suroeste), Durango (norte y oeste), Zacatecas (sur), Sinaloa (este), Nayarit (este y sur), Guanajuato (sur), Querétaro (sur), Estado de México (centro y oeste), Ciudad de México, Morelos (norte), Guerrero (centro y sureste) y Oaxaca (oeste).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora y Tabasco.

Domingo 5 de julio

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Durango (suroeste y sur), Sinaloa (este), Nayarit (este y sur), Zacatecas (oeste y sur), Jalisco (norte, centro y este), Michoacán (norte y noreste) y Guanajuato (sur).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Chihuahua (suroeste), Coahuila (sureste), Nuevo León (oeste y sur), San Luis Potosí (norte y suroeste), Aguascalientes, Querétaro (sur), Hidalgo (suroeste), Estado de México (norte y centro), Ciudad de México, Morelos (norte), Colima, Guerrero (centro y sureste), Oaxaca (oeste) y Chiapas (este y sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Tamaulipas, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora y Tabasco.

El SMN confirmó el pronóstico del tiempo que se mantendrá vigente para el domingo 5 de julio. (Foto: SMN)

Alerta del SMN: las advertencias que deben seguir todos los habitantes de México el primer fin de semana de julio

En el marco de los anuncios climáticos emitidos para el primer fin de semana de julio, el SMN difundió a su vez una serie de advertencias para todos los habitantes de las regiones que se encuentran en alerta.