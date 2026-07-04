En esta noticia ¿Qué significa soñar con la virgen?

Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este sábado, 4 de julio de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la primera definió los números ganadores del día.

En este sábado, 4 de julio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 0360 - La Virgen

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 4 de julio

1° 0360 11° 5226 2° 5710 12° 5164 3° 7320 13° 1092 4° 6982 14° 5268 5° 7306 15° 6900 6° 3655 16° 3208 7° 2295 17° 9112 8° 2043 18° 6861 9° 3070 19° 6210 10° 0091 20° 6977

¿Qué significa soñar con la virgen?

Soñar con la Virgen suele reflejar protección, consuelo y esperanza y la necesidad de guía espiritual.

También puede indicar un llamado a la fe, la pureza y el perdón, según tu contexto personal.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas interviene en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los los que nos rodean.