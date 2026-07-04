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Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este sábado, 4 de julio de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la primera definió los números ganadores del día.

En este sábado, 4 de julio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 0360 - La Virgen

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 4 de julio

 1°0360 11°5226
 5710  12°5164
 3°7320 13°1092 
 6982  14°5268 
 7306  15°6900 
 6°3655  16°3208
 2295  17°9112 
 2043  18°6861 
 3070  19°6210 
 10°0091 20°6977 

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Soñar con la Virgen suele reflejar protección, consuelo y esperanza y la necesidad de guía espiritual.

También puede indicar un llamado a la fe, la pureza y el perdón, según tu contexto personal.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas interviene en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los los que nos rodean.

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