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Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este sábado, 4 de julio de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la primera definió los números ganadores del día.
En este sábado, 4 de julio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 0360 - La Virgen
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 4 de julio
|1°
|0360
|11°
|5226
|2°
|5710
|12°
|5164
|3°
|7320
|13°
|1092
|4°
|6982
|14°
|5268
|5°
|7306
|15°
|6900
|6°
|3655
|16°
|3208
|7°
|2295
|17°
|9112
|8°
|2043
|18°
|6861
|9°
|3070
|19°
|6210
|10°
|0091
|20°
|6977
¿Qué significa soñar con la virgen?
Soñar con la Virgen suele reflejar protección, consuelo y esperanza y la necesidad de guía espiritual.
También puede indicar un llamado a la fe, la pureza y el perdón, según tu contexto personal.
¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?
Si el juego y las apuestas interviene en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.
Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los los que nos rodean.