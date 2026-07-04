REM: a cuánto estará el dólar y cuál será la inflación a fin de año, según los gurúes de la City

El dólar oficial hoy sábado 4 de julio cotiza a $ 1460 para la compra y $ 1510 para la venta en las pantallas del Banco Nación.

La divisa cerró la última semana con una suba de acumulada de $ 15, y mantiene la tendencia alcista que la llevó a tener en junio un incremento de 4,6% (ganó $ 70 en el mes). Además, supera por $ 30 al valor al que concluyó 2025 ($ 1480).

En tanto, el dólar mayorista se fija en $ 1457,10 para la compra y $ 1507 para la venta, lejos del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $ 1810,56.

Por decisión del Gobierno, desde el inicio de 2026 las bandas dentro de las que puede fluctuar la divisa oficial se actualizan al ritmo del último dato de inflación.

De esta forma, en lugar del 1% mensual al que se venían ajustando desde 2025, cuando se abandonó el cepo, durante julio los topes se actualizarán teniendo en cuenta el 2,1% correspondiente al dato del IPC de mayo.

En tanto, el dólar tarjeta para servicios digitales y turismo opera en $ 1963 y se mantiene como el más caro de la plaza a causa del agregado de percepciones.

Por su parte, el dólar blue hoy sábado 4 de julio cotiza a 1490 para la compra y $ 1510 para la venta.

El paralelo viene de cerrar junio con una suba de $ 85 (5,94%). Desde que arrancó 2026, no obstante, acumula una baja de $ 20 (finalizó 2025 a $ 1530 para la venta).

Mientras tanto, el Banco Central (BCRA) continúa comprando dólares como parte del plan de acumulación de reservas que anunció al cierre del año pasado. Debido a esto, el viernes la entidad adquirió u$s 100 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

En total, desde que comenzó el programa de compra de divisas, la entidad acumula compras por u$s 11.402 millones en 100 ruedas consecutivas. De esta forma, las reservas cerraron en u$s 48.237 millones.

La cotización del dólar blue durante los últimos 12 meses

La cotización del dólar oficial desde la salida del cepo

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy sábado 4 de julio

El dólar oficial hoy sábado 4 de julio se ofrece a $ 1510 para la venta. Los precios de hoy, banco por banco:

Entidad Compra Venta BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. 1.455,000 1.505,000 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 1.460,000 1.510,000 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. 1.455,000 1.515,000 BANCO BBVA ARGENTINA S.A. 1.465,000 1.515,000 BANCO SUPERVIELLE S.A. 1.462,500 1.517,500 BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES BANCO PATAGONIA S.A. 1.465,000 1.515,000 BANCO HIPOTECARIO S.A. 1.470,000 1.510,000 BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. 1.460,000 1.510,000 BRUBANK S.A.U. BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO 1.460,000 1.510,000 BANCO MACRO S.A. 1.460,000 1.519,000 BANCO PIANO S.A. 1.470,000 1.525,000 BANCO DE COMERCIO S.A. 1.465,000 1.515,000

El economista que más acierta anticipó a cuánto va a estar el dólar en el segundo semestre

Terminó junio y fue un mes que estuvo marcado por lasuba del dólar,marcando un salto de alrededor del 5 %, por encima de lainflación.Tras varios meses de estabilidad cambiaria, el movimiento de la moneda despertó interrogantes. ¿Hay atraso cambiario? ¿Fue el resultado de factores estacionales? ¿Qué se puede esperar para los próximos meses?

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