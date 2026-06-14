Harvard: estas son las técnicas de estudio que deben aplicar los estudiantes para superar un examen

En esta noticia Consejos de expertos que debes conocer

Los exámenes, tanto en la universidad como en el colegio secundario, son necesarios para que los estudiantes puedan superar una materia o pasar de grado. Muchas veces, estudiar para pasar esta instancia puede generar mucho cansancio.

Los psicólogos Henry L. “Roddy” Roediger III y Mark A. McDaniel de la Universidad de Washington en St. Louis, junto al escritor y novelista Peter C. Brown de la Universidad de Harvard, han escrito un libro titulado “Make It Stick: the Science of Succesful Learning”. En esta obra, explican cómo tener éxito en los exámenes, retener información y mejorar el método de estudio.

Roediger sostiene que “muchas técnicas de estudio populares se basan en relecturas y repasos repetitivos en un intento de forzar el material nuevo en la memoria, pero la investigación muestra que las ganancias de este enfoque son fugaces y, a menudo, dejan a los estudiantes con una falsa sensación de confianza sobre lo bien que saben un tema”.

También destaca que “lo que realmente importa cuando se trata de hacer uso de nuevos conocimientos es su capacidad para recuperarlos cuando los necesite”.

Consejos de expertos que debes conocer

Distintos especialistas indicaron cuáles son las mejores técnicas para superar un examen. Fuente: Pixabay.

Practicar con la mano no dominante

Tomar un descanso es uno de los métodos que recomiendan los especialistas a la hora de estudiar. Fuente: Pixabay.

En caso de que la persona sea diestra, deberá experimentar con la mano izquierda al momento de comer utilizando cubiertos o ejercitarse con una pequeña pelota utilizando la mano que no es la dominante. Los especialistas han indicado que esto puede ser beneficioso para que la mente establezca “diferentes conexiones neuronales” y se optimice el funcionamiento cerebral.

Escribir a mano: beneficios clave

A pesar de que con las computadoras y dispositivos móviles la rapidez se incrementa, los especialistas señalaron que la escritura a mano favorece la “retención de información” y es sumamente relevante restablecer esta práctica.

En lo que respecta a los resúmenes, se lleva a cabo una síntesis, se eligen términos y se articulan las oraciones.

Emitir las palabras en voz alta y prestar atención a lo que se dice contribuye a una mejor retención de la información. Ante la situación de que una persona escuche su nombre repetidamente durante un primer encuentro, es probable que posteriormente lo recuerde con facilidad.

La práctica de expresar verbalmente la información y escuchar activamente se traduce en una mayor capacidad de memorización.

Es esencial dedicar tiempo a asimilar los conceptos adquiridos y procesarlos. El cerebro, al incorporar una nueva palabra, requiere un periodo para lograr su retención en la memoria a largo plazo.

La comprensión efectiva de los nuevos conocimientos requiere de paciencia, ya que el aprendizaje no se limita a la adquisición inmediata de información.

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Se invita a todos los interesados a considerar esta oportunidad de enriquecer sus conocimientos mediante la lectura de esta obra.