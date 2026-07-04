Ni pantuflas ni zapatillas altas: el calzado ideal que es tendencia para no pasar frío en invierno y es súper cómodo Fuente: IA

Con la llegada de las bajas temperaturas, elegir un calzado que mantenga los pies abrigados se vuelve tan importante como usar un buen abrigo.

Este invierno 2026, una tendencia volvió a ganar protagonismo y se convirtió en una de las favoritas por combinar confort, estilo y protección contra el frío.

Se trata de las botas con interior de peluche, un modelo inspirado en diseños clásicos que volvió renovado y hoy aparece como una de las opciones más elegidas para el uso diario, tanto dentro como fuera de casa.

Por qué las botas con peluche son el calzado estrella del invierno

A diferencia de las pantuflas tradicionales, que suelen limitarse al uso en interiores, o de las zapatillas altas, que no siempre ofrecen un buen aislamiento térmico, las botas con peluche están diseñadas para conservar el calor durante más tiempo sin resignar comodidad .

Ni pantuflas ni zapatillas altas: el calzado ideal que es tendencia para no pasar frío en invierno y es súper cómodo Fuente: IA

Su interior forrado con materiales suaves ayuda a mantener una temperatura agradable incluso en los días más fríos, mientras que la suela resistente permite utilizarlas para caminar por la calle con total comodidad.

Además, su diseño versátil hace que puedan combinarse fácilmente con distintos estilos de ropa .

Las ventajas de este calzado para enfrentar el frío

Las botas con peluche se destacan por ofrecer varios beneficios durante el invierno:

Mantienen los pies abrigados durante más tiempo.

Son muy cómodas para usar durante varias horas.

Su interior suave brinda una sensación similar a la de una pantufla.

Tienen suelas resistentes para exteriores.

Combinan con looks casuales, urbanos e incluso deportivos.

Están disponibles en distintos colores y alturas.

Gracias a estas características, se transformaron en una alternativa práctica para quienes buscan un calzado funcional sin perder estilo.

Cómo combinar las botas con peluche este invierno

Una de las razones por las que este modelo volvió a convertirse en tendencia es su facilidad para adaptarse a diferentes outfits.

Los especialistas en moda recomiendan combinarlas con:

Jeans rectos o wide leg.

Calzas térmicas.

Pantalones de tejido.

Sweaters oversize.

Tapados largos.

Camperas de paño o de cuero.

Los tonos neutros, como negro, beige, marrón, gris o camel, siguen siendo los más elegidos porque permiten crear combinaciones para cualquier ocasión.

Qué tener en cuenta al elegir unas botas con peluche

Antes de comprar este tipo de calzado, los expertos aconsejan prestar atención a algunos aspectos que influyen directamente en la comodidad y la durabilidad:

Que el interior tenga un buen forro térmico.

Elegir una suela antideslizante para mayor seguridad.

Verificar que el material exterior sea resistente a la humedad.

Buscar un ajuste cómodo que permita usar medias gruesas sin apretar el pie.

Con estas características, las botas ofrecen un mayor aislamiento del frío y resultan mucho más confortables para el uso diario.