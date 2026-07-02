Con el comienzo del séptimo mes del año, y en la antesala a las vacaciones de invierno, muchos argentinos ya se están preguntando si hay clases el jueves 9 y el viernes 10 de julio o si habrá un descanso de cuatro días antes del receso.

Esta combinación permitiría que una parte de la población disfrute de un fin de semana extra largo, aunque no todos podrían tener el mismo esquema de descanso. Conoce todos los detalles al respecto.

¿Hay clases el jueves 9 y el viernes 10 de julio?

El jueves 9 de julio no habrá clases en todo el país por tratarse de un feriado nacional inamovible establecido por la Ley 27.399, que conmemora el Día de la Independencia.

Oficial | Decretaron feriado para este jueves 9 y viernes 10 de julio en todo el país. (Foto: Archivo) Shutterstock + Canva

En tanto, el viernes 10 de julio fue declarado día no laborable con fines turísticos, una medida que busca fomentar los viajes internos y extender el descanso durante esa semana.

En la práctica, las escuelas públicas y gran parte de los establecimientos educativos suelen adherir a este tipo de disposiciones, por lo que en muchas jurisdicciones tampoco habrá actividad ese viernes. De todos modos, es recomendable consultar el calendario de cada provincia o institución educativa para confirmar cómo será el cronograma.

¿Cómo quedará el fin de semana largo de julio antes de las vacaciones de invierno?

Para quienes no deban trabajar ni asistir a clases el viernes 10, el descanso quedará conformado de la siguiente manera:

Jueves 9 de julio : feriado nacional por el Día de la Independencia.

Viernes 10 de julio : día no laborable con fines turísticos.

Sábado 11 de julio .

Domingo 12 de julio.

Este será uno de los períodos de descanso más largos del calendario de julio y, para muchas familias, representará una oportunidad para realizar una escapada antes del comienzo de las vacaciones de invierno.

Sin embargo, el beneficio no alcanzará por igual a todos los trabajadores del sector privado, ya que el tratamiento del viernes es diferente al de un feriado nacional.

¿Por qué no todos tendrán cuatro días libres en julio?

Una de las consultas más frecuentes es si el viernes 10 de julio es feriado o se trabaja. La respuesta es que no se trata de un feriado nacional, sino de un día no laborable, una diferencia que cambia las reglas para empleadores y trabajadores.

En el sector privado, cada empresa puede decidir si otorga o no la jornada libre. Si mantiene su actividad habitual, los empleados deberán concurrir a trabajar y cobrarán su salario normal, sin adicionales.

En cambio, el jueves 9 de julio, al ser un feriado nacional, quienes trabajen ese día deberán percibir la jornada con un recargo del 100%, es decir, cobrarán el doble por las horas trabajadas, tal como establece la Ley de Contrato de Trabajo. Esa diferencia explica por qué no todas las personas podrán disfrutar del fin de semana extra largo de cuatro días antes de las vacaciones de invierno.