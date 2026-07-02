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En Colombia, la vigencia de la licencia de conducir para vehículos particulares no es igual para todos los conductores ya que el tiempo de validez del documento varía según la edad del titular y forma parte del sistema de control de aptitud para la conducción establecido por la normativa de tránsito vigente.

Este esquema tiene como objetivo reforzar la seguridad vial mediante evaluaciones periódicas de las condiciones físicas y mentales de los conductores, especialmente a medida que aumenta la edad.

En ese contexto, la renovación de la licencia se vuelve más frecuente con el paso de los años y exige la realización de controles médicos obligatorios en centros autorizados.

Cuál es la vigencia de la licencia de conducir según la edad del conductor

En el caso de las licencias para vehículos particulares, la vigencia puede ser de hasta 10 años para conductores menores de 60 años, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por la autoridad de tránsito.

A partir de los 60 años, la vigencia de la licencia se reduce a 5 años, pero desde los 80 años en adelante, la renovación debe realizarse cada 1 año, lo que implica controles más frecuentes sobre las condiciones del conductor.

Este esquema forma parte del marco del Código Nacional de Tránsito colombiano, establecido en la Ley 769 de 2002 y su reglamentación vigente emitida por el Ministerio de Transporte.

Para renovar la licencia, el conductor debe cumplir con los requisitos administrativos y no tener sanciones que impidan el trámite. (Fuente: Representación creada con IA)

Qué exámenes obligatorios exige la ley para renovar la licencia de conducir

Cada vez que se realiza la renovación de la licencia de conducción, el conductor debe aprobar un examen de aptitud física, mental y de coordinación motriz. Esta evaluación es obligatoria para verificar que la persona mantiene las condiciones necesarias para conducir de manera segura.

Los estudios deben realizarse en un Centro de Reconocimiento de Conductores, entidad habilitada para emitir el certificado médico requerido dentro del proceso de renovación.

Sin la aprobación de este examen, no es posible completar la renovación de la licencia, independientemente de la edad del conductor o del tipo de licencia.